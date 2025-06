José María Garzón: “El toreo necesita una nueva forma de contarse”

El empresario José María Garzón, al frente de Lances de Futuro, ha hecho historia al lanzar una campaña de promoción taurina en televisión nacional y en horario de prime time. Bajo el lema “La Nueva Forma de Sentir el Toreo”, la iniciativa ha alcanzado millones de espectadores y marca un hito en la forma en que se comunica la tauromaquia en el siglo XXI. En esta conversación con LA RAZÓN desvela el porqué de esa apuesta y su visión del futuro del toreo.

¿Cómo surgió la idea de esta campaña nacional en televisión?

Llevaba muchos años queriendo hacer algo así. Era un objetivo muy personal y profesional. Necesitábamos una forma distinta de contar lo que sentimos por el toreo, de mostrarlo no solo como un espectáculo, sino como una vivencia emocional. Es una campaña que, aunque lleva la firma de Lances de Futuro, está pensada para beneficio de toda la tauromaquia.

¿Ha tenido que asumir todo el esfuerzo desde su empresa?

Sí, pero lo hice porque me duele y me apasiona esto. Ojalá hubiera sido algo colectivo del sector, pero alguien tenía que dar el primer paso. Esta campaña no solo promociona unos festejos concretos; va mucho más allá: pretende generar conversación, cambiar la mirada que muchos tienen sobre el toreo.

¿Qué impacto ha tenido hasta ahora?

Brutal. Hay días que solo en Antena 3 el anuncio ha alcanzado los dos millones y medio de espectadores. Estamos midiendo todo y cuando la campaña termine publicaremos cifras exactas. Lo importante es que el mensaje ha llegado. La repercusión ha sido enorme, también dentro del sector. Muchas figuras del toreo, ganaderos y empresarios me han dado las gracias. Eso emociona.

¿No debería haber sido el propio sector quien impulsara algo así?

Eso es lo que más cuesta entender. Lo lógico sería que esta fuera la norma, no la excepción. Pero seguimos necesitando que alguien tome la iniciativa. Ojalá este paso rompa el hielo y empiecen a verse más campañas de este tipo, que la tauromaquia vuelva a estar en televisión con total normalidad, como cualquier otra manifestación cultural.

¿Cree que esta campaña puede marcar un antes y un después?

Quiero pensar que sí. Es un parteaguas. La Fiesta necesita un cambio en la forma de contarse. Este tipo de campañas pueden abrir puertas, sobre todo con enfoques cinematográficos, emocionales, que toquen el alma de la gente.

¿Cómo se traduce esta filosofía en su trabajo como empresario?

La vivo cada día en las plazas. En Santander, en Córdoba, en Cáceres… Siempre busco que se viva la tauromaquia con naturalidad. Aplicamos políticas de precios muy accesibles, sobre todo para jóvenes. Queremos que el público vuelva. Cuando llenas una plaza, como lo hemos conseguido tres veces consecutuvas en Cáceres, después de varios años sin toros allí, el impacto no es solo económico: es social, mediático, político. Una plaza llena es la mejor defensa del toreo. No hay discurso más poderoso.

¿Le preocupa el futuro del sector?

No me preocupa, me ocupa. Hay que seguir trabajando, creando afición, generando emoción. El toreo tiene unos valores que no se ven en ninguna otra profesión. Y lo que estamos haciendo es intentar que eso se entienda también fuera del mundo taurino. Llenar las plazas, recuperar espacios en los medios, emocionar a la sociedad… Esa es nuestra misión.