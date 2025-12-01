El novillero Sergio Rollón, que sufrió la cornada más grave del año, otra vez en manos de los cirujanos

Sergio Rollón pasará nuevamente por el quirófano. El novillero madrileño deberá someterse a una intervención quirúrgica para tratar una miositis osificante, una afección poco frecuente que provoca la formación de hueso en el interior del músculo. Se trata de una consecuencia directa de la gravísima cornada sufrida el pasado 12 de julio en Valdetorres del Jarama.

Esta será ya la cuarta operación relacionada con aquella cogida, que dejó secuelas de largo recorrido. Aunque en su momento logró evitar complicaciones vitales, las lesiones internas han seguido generando problemas que ahora requieren una nueva actuación médica.

En esta ocasión, el objetivo es extirpar el tejido óseo que se ha formado anormalmente en la zona afectada. Es un proceso que, si bien no reviste gravedad quirúrgica, sí implica una recuperación controlada y un nuevo periodo de inactividad.

Pánico en Valdetorres del Jarama, gravísima cornada a Sergio Rollón que afecta arteria y vena femoral Captura Telemadrid

Los médicos estiman un plazo de aproximadamente 20 días para la recuperación, aunque este tipo de afecciones requiere una evolución cuidadosa para evitar recaídas. La prioridad ahora es permitir que el músculo recupere su funcionalidad sin interferencias.