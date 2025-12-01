La temporada taurina 2026 comienza a perfilarse con citas imperdibles en Madrid y Valencia

La temporada 2026 empieza a tomar forma con nombres que vienen con el acelerador pisado desde el invierno. Las Ventas ya tiene en el horno dos combinaciones que apuntan a ser de lo más comentado del año: la Beneficencia y la In Memoriam, dos citas que volverán a poner a Madrid en el centro del mapa taurino. Roca Rey,Alejandro Talavante y Víctor Hernández se medirán a los toros de Victoriano del Río en el cartel de la Beneficencia del 7 de junio, una fecha que los aficionados ya deberían tener marcada en rojo.

Pero si hay un gesto que ha despertado conversación —y no precisamente poco— es el del 14 de junio: Borja Jiménez lidiará en solitario seis toros de Victoriano del Río y Garcigrande en la corrida In Memoriam, homenaje a Rafael de Paula. Lo de Madrid no es una apuesta, es una declaración de intenciones. Y no es casualidad: tres Puertas Grandes en apenas dos temporadas, incluido el golpe en la mesa del pasado 15 de junio con un toro de Victorino Martín, le avalan.

Valencia, por su parte, no se queda atrás. Las Fallas perfilan un mano a mano que promete pólvora entre Borja Jiménez y Tomás Rufo, una cita que tiene todos los ingredientes para encender la temporada. El sevillano llega con el aura del torero que ha conquistado Madrid y Bilbao, y Rufo, con el respaldo de haber sido proclamado triunfador de las Fallas por la Federación Taurina Valenciana. Dos estilos, dos trayectorias y un mismo objetivo: mandar.

Los carteles de Fallas se cocinan a fuego lento pero con aroma potente. Roca Rey, que estará una sola tarde, lo hará el sábado 14 con toros de Victoriano del Río, acompañado por Talavante y un nombre que ilusiona en casa: Samuel Navalón, que tomará la alternativa ante su público. Esa apuesta por un torero local con proyección no solo revitaliza el abono, sino que devuelve a la plaza el pulso que tantos años ha echado en falta.

Y como no hay cartel sin historia, el ciclo abrirá el 13 de marzo con la corrida de La Quinta, tras el recuerdo de una tarde épica el año pasado: Borja Jiménez herido, Román estoqueando seis toros y saliendo en hombros. Este año, La Quinta repite con cartel aún por cerrar pero con Román casi fijo. El cierre será el domingo 15 con Castella, Manzanares y Pablo Aguado.

La expresión cultural del toreo se vuelve a escribir desde los ruedos, pero también desde las decisiones valientes, como la de Borja Jiménez, o desde los gestos de compromiso, como el de Talavante el día 19, asumiendo una fecha que las figuras suelen evitar. El calendario aún se mueve, los despachos hierven y los aficionados ya sienten que esta temporada tiene más que promesas: tiene argumentos.