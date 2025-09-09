Trump celebra la cancelación de reconocimiento militar para Tom Hanks por "destructivo"

Donald Trump celebró el lunes la noticia de que un grupo de exalumnos de West Point cancelase una ceremonia de premios en honor a Tom Hanks. El presidente calificó al famoso actor de "destructivo" y "WOKE".

Hanks tenía previsto recibir el Premio Sylvanus Thayer 2025 el 25 de septiembre, pero la asociación de exalumnos de la Academia Militar de Estados Unidos canceló la ceremonia la semana pasada, según informes de prensa.

"¡Una decisión importante!", dijo Trump el lunes en una publicación en sus redes sociales. "¡No necesitamos que los galardonados destructivos y WOKE reciban nuestros preciados premios estadounidenses! Esperemos que los Premios de la Academia, y otras ceremonias de premios falsas, revisen sus estándares y prácticas en nombre de la imparcialidad y la justicia".

Esto ocurre en un momento en que Trump ha tomado medidas para dirigir la ideología y el liderazgo de las instituciones de educación superior y las fuerzas armadas en su segundo mandato, buscando imponer su control mediante una combinación de órdenes ejecutivas y amenazas de acciones legales y retención de fondos.

Este verano, el secretario del Ejército ordenó a West Point que revisara sus prácticas de contratación, prohibiera a grupos externos seleccionar empleados y destituyera a un recién nombrado que dirigía la agencia de ciberseguridad del país durante el mandato del entonces presidente Joe Biden.

A principios de este año, West Point disolvió una docena de clubes de cadetes centrados en la etnia, el género, la raza y la sexualidad en respuesta a la presión de la administración Trump para eliminar los programas de diversidad en todo el gobierno. La escuela también volvió a colgar en la biblioteca un cuadro del general Robert E. Lee vestido con su uniforme confederado, ya que la administración Trump ha impulsado la restauración de los nombres y monumentos confederados que se han retirado en los últimos años.

El Premio Sylvanus Thayer lleva el nombre de uno de los primeros superintendentes de la academia militar, conocido como el "Padre de West Point". Se otorga anualmente desde 1958 "a un ciudadano destacado de los Estados Unidos cuyo servicio y logros en aras del interés nacional ejemplifiquen la devoción personal a los ideales expresados ​​en el lema de West Point: 'Deber, Honor, Patria'", según la Asociación de Graduados de West Point.

“Tom Hanks ha hecho más por la representación positiva del militar estadounidense, más por el cuidado del veterano estadounidense, sus cuidadores y su familia, y más por el programa espacial estadounidense y todas las ramas del gobierno que muchos otros estadounidenses”, dijo el presidente de la junta de la asociación, Robert McDonald, en un comunicado de prensa de junio sobre el premio.

El coronel retirado del Ejército Mark Bieger, presidente y director ejecutivo de la asociación, escribió en un correo electrónico el viernes que la decisión de cancelar la ceremonia de premios "permite a la Academia seguir centrándose en su misión principal: preparar a los cadetes para liderar, luchar y ganar como oficiales de la fuerza más letal del mundo, el Ejército de los Estados Unidos", según The Washington Post, el primero en informar sobre la cancelación.

El galardonado del año pasado fue el expresidente Barack Obama.

Hanks es una de las celebridades políticamente más activas de Hollywood, y realiza donaciones para apoyar a numerosos políticos demócratas y causas progresistas. Respaldó abiertamente a Obama, Hillary Clinton y Biden en sus candidaturas presidenciales y firmó una carta abierta de apoyo a Kamala Harris el año pasado.

También ha trabajado para los demócratas. En 2012, narró un cortometraje documental, "El camino que hemos recorrido", para la campaña de reelección de Obama.

Para celebrar la investidura de Biden en 2021, Hanks presentó un especial de televisión de 90 minutos en horario de máxima audiencia, "Celebrando a Estados Unidos".

Un año después, narró un anuncio de dos minutos del Comité Inaugural de Biden, que promocionaba los logros del primer mandato del presidente. También fue copresidente de When We All Vote, una organización no partidista de participación cívica fundada por la ex primera dama Michelle Obama para impulsar la participación electoral.

Y durante la mayor parte de la última década, Hanks no ha ocultado su desaprobación de Trump y las políticas del presidente. Durante una entrevista en 2016, calificó al entonces candidato republicano de "charlatán egocéntrico". Tras la toma de posesión de Trump, Hanks declaró durante un evento de recaudación de fondos de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) que acciones como el intento de prohibir la entrada a países de mayoría musulmana representaban una "tragedia descomunal".

Durante la toma de posesión de Biden, habló de "profundas divisiones y un rencor preocupante en nuestro país" y advirtió contra los intentos de tergiversar la verdad por parte de quienes tienen a su cargo el servicio público durante un discurso de graduación en Harvard en 2023. El año pasado, avivó la ira de los partidarios de Trump tras representar una caricatura de uno de ellos durante el especial del 50.º aniversario de "Saturday Night Live".