Coronavirus. “Fue vergonzoso dejar viajar a seguidores del Atlético a Liverpool”

El exjefe de Salud Pública de la ciudad de Liverpool, Josh Ashton, calificó de “vergonzoso” que los seguidores del Atlético de Madrid pudieran viajar a Anfield el pasado 11 de marzo cuando el Gobierno español les obligaba a jugar sin público en su propio territorio.

“Fue vergonzoso y ahora estamos viendo las consecuencias de eso en Liverpool. Podemos esperar otra ola de infecciones después de esta debido a quiénes fueron esos aficionados”, dijo Ashton en declaraciones al diario ‘Liverpool Echo’ que recoge Europa Press.

“Ya habrá tiempo para recriminaciones más tarde. Sin embargo, ahora debemos aprender las lecciones de por qué seguimos siendo lentos para hacer lo que se necesita en este país. Debemos ser mucho más ambiciosos con las pruebas, los objetivos gubernamentales actuales son insignificantes y debemos hacer todo lo posible para proteger a nuestros trabajadores de primera línea”, añadió.

Por su parte, el alcalde de Liverpool, Joe Anderson, también lamentó que se permitiese la entrada de 3.000 aficionados del Atlético de Madrid para el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones. Cree que “no fue una buena idea” después de que la capital de España ya tuviese casos confirmados por COVID-19.

“El club español viajó a Anfield para un encuentro de la Liga de Campeones el 11 de marzo, y miles de sus seguidores se unieron a ellos en el viaje a Liverpool. En ese momento, Madrid ya estaba experimentando un brote agudo de coronavirus y el Atlético de Madrid había recibido la orden de jugar partidos en su propio terreno a puerta cerrada”, recordó.

“Muchos cuestionaron la decisión en ese momento, pero la UEFA y el gobierno del Reino Unido no impusieron ninguna restricción para que el partido se desarrollase normalmente”, señaló en palabras a este mismo diario, algo que también recordó el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo.

El mandamás colchonero restó importancia a las críticas en una entrevista con Radio Marca. “Nosotros fuimos a Liverpool porque teníamos que jugar allí, y como no lo prohibieron, teníamos que jugar allí. Si nos dicen que no teníamos que ir, no hubiéramos ido”, apuntó Cerezo.