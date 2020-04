El Departamento de Justicia de Estados Unidos denuncia soborno en los Mundiales de 2018 y 2022

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha llegado a la conclusión de que trabajadores de las candidaturas de Rusia 2018 y de Qatar 2022 sobornaron a funcionarios de la FIFA para asegurarse la organización del Mundial en esos años, según publica el “New York Times”.

El informe alcanza a tres ejecutivos de medios y una empresa de marketing deportivo a los que acusa de varios delitos, incluido el fraude electrónico y el lavado de dinero. Los sobornos iban dirigidos a asegurar los derechos de televisión y de marketing para torneos internacionales de fútbol.

Los fiscales estadounidenses han dado detalles muy explícitos sobre el dinero abonado a cinco miembros de la junta directiva de la FIFA antes de la votación en 2010 en la que fueron elegidos Rusia y Qatar como anfitriones de los Mundiales de 2018 y 2020. Rusia superó a Inglaterra y a las candidaturas conjuntas de Holanda y Bélgica y de España y Portugal. Qatar, sede del Mundial de 2022, derrotó a Estados Unidos en la segunda vuelta que ya había recortado el número de votantes al haberse grabado a dos miembros del comité de elección aceptando sobornos.

Entre los acusados están tres miembros sudamericanos del panel de elección de la FIFA, dos de ellos ya fallecidos: Julio Grondona, ex presidente de la Federación Argentina, y el paraguayo Nicolás Leoz, ex presidente de la Conmebol, que murió en arresto domiciliario. El tercero es el ex presidente de la Federación Brasileña, Ricardo Teixeira, actualmente en prisión.