Canarias en vez de Las Vegas, mediados de julio en vez de agosto, ocho, diez o dieciséis equipos disputando los playoffs en una sede fija y a puerta cerrada, sin descensos... la Liga ACB celebra hoy una reunión telemática a partir de las 12:00 en la que va a trata de aclarar su futuro más inmediato. Y los caminos más viables que se plantean remiten al modelo que está manejando la NBA desde hace semanas. Los plazos para regresar que se marcó la patronal española de clubes en el comienzo de la pandemia por coronavirus muy pronto quedaron atrás. De la reunión de hoy deben salir los planes más concretos posibles para que el objetivo principal, que la temporada concluya, no sea una quimera. Y en esos planes que se manejan nada está descartado, ni siquiera la cancelación definitiva de la competición, como ha sucedido ya en Italia.

La meta sigue siendo cerrar la temporada de la forma más digna posible. El motivo fundamental, al igual que en el fútbol, es cumplir, «como se pueda», con el contrato televisivo. La idea inicial de una «sede burbuja» que partió de un grupo hotelero canario, como una especie de globo sonda, no era tan disparatada como parecía en un principio. El Gobierno isleño y la ACB han establecido conversaciones y la menor incidencia de la pandemia en las islas podría convertirlas en el menos malo de los escenarios. El WiZink Center de Madrid también se ha ofrecido como sede, pero es una opción mucho menos factible. En Canarias hay instalaciones y experiencia de sobra para albergar el torneo. En La Laguna juega el Iberostar Tenerife y en Las Palmas lo hace el Herbalife Gran Canaria. Copas del Rey, el Mundial femenino... la infraestructura no preocupa.

Otra historia son las negociaciones para aprobar el nuevo formato de competición. Para el cambio, con el que se cerraría la primera fase y no habría los tradicionales playoffs, se necesita el apoyo del 75 por ciento de los clubes, para la cancelación de la temporada bastaría con el 50 por ciento. Los que tienen clarísima su posición, sea cual sea el número de equipos en esta nueva fase final, son Movistar Estudiantes y Montakit Fuenlabrada, los dos clubes más amenazados por el descenso. Se salvarían, pero... Sin descensos llega otro problema: ¿qué sucede con los equipos que podrían subir de la LEB Oro: Carramimbre Valladolid y Guipúzcoa? Desde la Federación no se quiere saber nada de conflictos en despachos. Y lo de una Liga de 20 equipos la próxima temporada abriría un nuevo frente con los clubes de la Euroliga, y eso es lo último que quiere la patronal.

Los jugadores son más partidarios de un torneo final en versión más reducida, con 8-10 equipos, y que se resolviera como mucho a mediados de julio. «Si se retoma la competición no sería con los 18 equipos, sino con ocho o diez máximo, y seguramente no iría mucho más allá de mitad de julio», afirma el presidente de la Asociación de Baloncestistas Profesionales, Alfonso Reyes, ya recuperado del coronavirus. Los jugadores no son optimistas y reclaman una pretemporada de tres semanas antes de comenzar la competición. Eso incluye unos plazos, como estudia la propia ACB, que llevarían los contratos entre jugadores y clubes más allá del 30 de junio. A estas alturas en la relación entre jugadores y clubes hay de todo: Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) totales, parciales, acuerdos de rebajas salariales con las plantillas, jugadores que se han fugado, jugadores a los que se ha permitido el regreso a sus países, clubes que no han tocado los salarios... «Habrá que ver cómo están las diferentes plantillas, porque la situación en cada una de ellas es diferente», comenta Reyes. Desde la ABP lo que se exige es el control de la situación sanitaria «de forma total».

Las asociaciones españolas de médicos y preparadores físicos de baloncesto han elaborado un protocolo para el momento en que los equipos puedan regresar a las instalaciones de entrenamiento a retomar el trabajo diario. Hay normas generales, como la «elaboración de un calendario de competición razonable», y más específicas, como un «tiempo de vuelta mínimo del 50% del que hemos estado parados», como guía para saber el plazo que necesitarán los jugadores para prepararse antes de reanudar la competición. La guía establece la toma de temperatura diaria, los trayectos desde los domicilios en vehículos particulares con mascarilla y guantes, la prohibición de efectuar «choques de manos o saludos que impliquen cualquier contacto físico». Medidas que ya se tomaban, como que cada jugador tenga su propia botella y toalla, se complementan con que el aseo personal tras el entrenamiento se realice en la vivienda de cada uno. Los vestuarios podrían empezar a utilizarse de forma escalonada y en grupos reducidos cuando la situación sanitaria lo permita... aunque eso queda todavía muy lejos.