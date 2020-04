Coronavirus: prohibidas las relaciones sexuales a los futbolistas

La Liga Alemana y la Premier League van prohibir las relaciones sexuales a los futbolistas en cuanto tengan el más mínimo síntoma que pueda relacionarse con el coronavirus, tanto ellos como sus parejas habituales, con el fin de evitar convertirse en un foco de propagación de la pandemia.

Según publica “The Sun”, esta sería una de las medidas que están considerando los responsables de la Liga Inglesa, una de las más avanzadas, junto a la Bundesliga, en el proceso de regreso a la actividad y a la competición.

Otra de las novedades podría ser prohibir los escupitajos durante los partidos, una costumbre muy extendida entre los jugadores. Se baraja la posibilidad de que sea motivo de amarilla esta acción para que no se repita.

Si en el tenis queda la duda de si las pelotas podrían ser un vehículo de contagio, en el fútbol podría suceder lo mismo y por eso se estudia desinfectar los balones antes de cada sesión de trabajo y cada partido.

Otra medida, un poco más complicada de ejecutar es que los futbolistas no se toquen durante los córners y las jugadas a balón parado. No parece fácil si no se quiere dejar demasiada ventaja al delantero. Lo que sí está claro es que el coronavirus va a modificar muchas cosas en los campeonatos que consigan arrancar antes del verano a pesar de la pandemia.