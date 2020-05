Djokovic aseguró que no tenía claro si iba a vacunarse. Pero si el tenis vuelve no le va a quedar más remedio, como dice Nadal: “No puedo exigir a nadie. Cada uno es libre, pero si perteneces a un circuito, quizá uno tenga que estar regido por las normas que exija el circuito. Si obliga a vacunarse para protegerse a todos, pues Djokovic se tendrá que vacunar si quiere seguir jugando al tenis al máximo nivel, o yo. Cada cual tendrá que cumplir. Si la ATP o la ITF nos obliga a ponernos una vacuna para jugar al tenis pues nos la tendremos que poner”, dice en La Voz de Galicia

Cuenta como Bill Gates le cuenta lo que va a suceder: “Lo que hablamos con Bill Gates fue una conversación privada que luego desgraciadamente mi tío publicó. Tiene conocimiento de cómo funciona el mundo y me lo tomé muy en serio. En un momento dado nos dijo: ‘no sé si dentro de tres meses estaremos viajando o no’. Fue lo único que me dijo. Pensé que estaba exagerando pero la realidad es que desgraciadamente no lo hacía”.

Dice que ahora lo de menos es la pelea entre el Big3 “Creo que no me verás en París, pero ojalá sea así. Creo que no vamos a jugar este año. Ojalá me equivoque. No soy mucho de pensar en la pelea de títulos con Federer y Djokovic. ¡Claro que me gustaría terminar mi carrera como el tenista con más Grand Slam! Pero ni me obsesiona ni es un gran objetivo para mí. Hago mi carrera y no estoy preocupado por si el que vive a mi lado tiene una casa más grande que la mía, tiene un coche mejor o cobra un poco más al mes”.