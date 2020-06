Vuelve la competición a puerta cerrada: regresa la emoción del pádel profesional

Regresa el mejor pádel del mundo, la máxima expresión de este deporte. Regresa la competición tras más de tres meses en el dique seco y nuestro calendario ya tiene un círculo rojo muy, muy marcado: 28 de junio.

Ese día será muy especial para todos puesto que volverá la bola al corazón azul de las pistas aunque, eso sí, de una manera muy diferente a la que acostumbramos: a puerta cerrada. No podremos ver a los jugadores de cerca, no les podremos aplaudir desde las gradas ni sentir toda su emoción y, por el momento, tampoco sabemos si les podremos incluso ver, pues el circuito no se ha mencionado al respecto de un streaming.

Ya lo comentamos hace unos días, que la idea prevista era realizar 2 o 3 torneos a puerta cerrada en Madrid y nuestra información se ha cumplido al pie de la letra. Por el momento se han anunciado dos fechas en la capital: el Estrella Damm Open (28 junio - 5 julio) y el Ayuntamiento de Madrid Open (12 a 19 de julio).

Para ambas paradas, tanto World Padel Tour como el Ayuntamiento de Madrid han extremado las medidas sanitarias preceptivas para cuidar de que el evento se celebre con todas las garantías exigidas.

Además de eso, hay que comentar que la sede de ambos torneos será el Madrid Arena, escenario que ya tiene una amplia experiencia en el mundo del pádel y que para la ocasión tendrá no una ni dos, sino hasta 5 pistas al servicio de los jugadores, albergando en ellas todos los partidos desde pre-previas hasta las finales.

En los próximas días WPT dará a conocer todos los detalles, tanto de las dos pruebas referidas que marcarán la vuelta de la competición como del resto del calendario 2020 y por supuesto, os informaremos de todo ello. Estad muy atentos.

Foto y fuente: WPT