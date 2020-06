La respuesta de un deportista a Marcos de Quinto por su mensaje a Irene Montero

Marcos de Quinto, que fue diputado con Ciudadanos ha escrito un tuit hoy a Irene Montero bastante grueso:

“Interesante repaso a la ministra que alerta a las mujeres para que “no se arrodillen ante los hombres”. Cabe reconocerle cierto conocimiento en este tema, porque así ha llegado a ser ministra”, lo que ha hecho saltar todas las alarmas en la red social ante lo que decía.

Él ha rectificado rápidamente: “Cuando digo “así ha llegado”, me refiero a “alertando”... no a “arrollidándose”. No nos confundamos, por favor”, ha escrito. Pero la aclaración o lo que él creía que era una aclaración no ha convencido a nadie.

Menos a Roberto Sotomayor, el atleta español que más se expresa en tuiter con ideas de izquierdas.

“Por hombres como éste es por lo que soy Feminista”, ha escrito.