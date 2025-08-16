Directo
Mallorca - Barcelona, en directo hoy: jornada 1 de LaLiga EA Sports
Hansi Flick, quien cuenta con Joan García y Marcus Rashford, busca comenzar con victoria la nueva temporada
RCD Mallorca- FC Barcelona: jornada 1 de LaLiga EA Sports, en vivo online
Ya tenemos la alineación del RCD Mallorca
Ellos son los once elegidos por Jagoba Arrasate:
- Leo Román (1)
- Mateu Morey (2)
- Raíllo (21)
- Valjent (24)
- Mojica (22)
- Morlanes (8)
- Antonio Sánchez (6)
- Darder (10)
- Asano (11)
- Pablo Torre (20)
- Muriqi (7)
Ya tenemos la alineación del FC Barcelona
Ellos son los once elegidos por Hansi Flick:
- Joan García (30)
- Eric García (24)
- Ronald Araújo (4)
- Pau Cubarsí (5)
- Alejandro Balde (3)
- Frenkie de Jong (21)
- Pedri (8)
- Fermín López (16)
- Lamine Yamal (10)
- Ferran Torres (7)
- Raphinha (11)
Camiseta de edición limitada
Hoy los jugadores del RCD Mallorca saltarán al terreno de juego con una versión única de la primera equipación: en el centro del pecho luce Gelpiyo, la mascota de la compañía japonesa Taica, patrocinadora del club balear.
El Barça lucirá el parche de campeón
🏆
Todo listo en los vestuarios
👕
Estadio Son Moix: Listo para el espectáculo
🏟️ Más de 25.000 aficionados esperan el inicio del torneo en un recinto renovado y con ambiente de noche grande. El nuevo césped y la iluminación aseguran condiciones óptimas para el debut del Mallorca y el Barcelona en esta nueva campaña.
Los convocados del RCD Mallorca
📋
Declaraciones de Jagoba Arrasate
🎙️
Rashford, inscrito en el Barcelona y listo para debutar ante el Mallorca
El Barcelona ha conseguido solucionar sus problemas para la inscripción de jugadores sobre la campana para el debut de Liga, pero un poco antes que las últimas temporadas, al menos en lo que se refiere a las incorporaciones. La pasada campaña, por ejemplo... (Seguir leyendo)
Los convocados del FC Barcelona para hoy
📋
Declaraciones de Hansi Flick
🎙️
FC Barcelona: Último entrenamiento previo al partido de hoy
🔥
¡¡COMENZAMOS!!
Les damos la bienvenida al directo del partido entre el RCD Mallorca y el FC Barcelona, por la primera jornada de LaLiga EA Sports. 👋🏻⚽
