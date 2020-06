La primera sorpresa de la fase final de la ACB tuvo como protagonistas al defensor del título, el Real Madrid, y el San Pablo Burgos. Fue un sorpresón. El equipo castellano logró el primer triunfo de su historia ante los blancos (87-83) y dejó a los de Laso en una situación complicada. Restan tres partidos de la primera fase para el Madrid: Valencia, MoraBanc Andorra y Casademont Zaragoza. El encuentro ante los anfitriones era, en teoría, el indicado para jugarse la primera plaza, pero ahora se convierte en una final. Una nueva derrota dejaría en una situación crítica a los blancos.

Pablo Laso ya se olía lo que se avecinaba en el primer cuarto. Su equipo arrancó a toda pastilla, siguió el ejemplo del partido ante el Herbalife. De pronto los blancos mandaban por 2-12, pero... el equipo se durmió y encajó un parcial de 16-2. El cuadro castellano se puso por delante y Laso se vio obligado a pedir un tiempo muerto. Con el pabellón vacío al técnico blanco se le escuchó todo. “¡¡¡No pasa nada, me quitan un rebote no pasa nada!!! ¡¡¡Manda huevos!!! ¡¡¡Empezamos el partido concentrados y nos dura dos putos minutos la concentración!!!”, soltó el técnico blanco. La reacción no terminó de convencer al técnico. Su equipo cedía en el rebote (20/15 al descanso) y permitió que el San Pablo Burgos comenzara a creérselo.

“Si no los respetamos pasa esto. 44 puntos son muchos puntos y además han sido muchos por errores nuestros. No hemos podido correr, han mandado en el rebote y debemos mejorar mucho”, advirtió Laso en el descanso. Sus jugadores no espabilaron. McFadden y Benite se convirtieron en una pesadilla en el perímetro y lo que habían sido tímidas ventajas se convirtieron en avisos de verdad. Seis puntos, ocho, diez... el Burgos se lo empezó a creer y en el Madrid tuvieron que alzar la voz los clásicos. Llull y Rudy se las apañaron para liderar un parcial de 4-15 que devolvió el mando al Madrid (72-74). ¿Quién dijo miedo?, pensaron los burgaleses y se fueron con descaro a por el partido. Laso prescindió de Tavares para ajustarse al rival, pero los que sonreían, los que disfrutaban, los que se lo estaban pasando bien eran McFadden, Bassas, Benite y compañía. Un error de Campazzo en una bandeja y una pérdida dejaron vía libre para el triunfo de los de Peñarroya. Faltaba otro error en el rebote defensivo y un caño de Randolph a Campazzo sacando desde la línea de fondo para cerrar la tarde horrible de los blancos.

“Hemos cometido muchísimos errores. No ha sido cuestión tanto de energía como de concentración. Estoy bastante decepcionado con muchos aspectos de nuestro juego”, declaró Pablo Laso a las cámaras de Movistar+ después de la derrota. El Madrid se ha situado en una situación complicada después de las dos primeras jornadas.

87. San Pablo Burgos (22+22+24+19): Fitipaldo (11), McFadden (18), Vega (3), Rivero (13) y Lima (4) -quinteto titular- Aguilar (8), Benite (8), Bassas (12), Salvó (3), Apic (7) y Alonso (0).

83. Real Madrid (23+18+21+21): Campazzo (13), Causeur (2), Deck (6), Randolph (8) y Tavares (12) -quinteto titular- Llull (13), Garuba (2), Carroll (9), Rudy (8), Mickey (8) y Taylor (2).

Árbitros: Calatrava, Cortés y Serrano. Sin eliminados. Técnica a Randolph.

Incidencias: Partido correspondiente a la segunda jornada del Grupo B.

2ª jornada: San Pablo Burgos, 87-Real Madrid, 83; MoraBanc Andorra-Herbalife Gran Canaria (18:30) y Valencia Basket-Casademont Zaragoza (21:30). (Todos en Movistar +).

Clasificación (victorias/derrotas): 1. San Pablo Burgos (2/0); 2. Valencia (1/0); 3. Real Madrid (1/1); 4. Casademont Zaragoza (0/1); 5. MoraBanc Andorra (0/1); 6. Herbalife Gran Canaria (0/1).