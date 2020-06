Dos derrotas en cuatro jornadas han situado al Real Madrid al borde de la eliminación en la fase final de la ACB. Como si fuera una continuación del partido vivido ante el San Pablo Burgos, el MoraBanc Andorra se encontró con un Real Madrid muy irregular. A expensas de lo que suceda en el último partido del día en el Grupo B (Valencia-San Pablo Burgos), hay tres equipos (Real Madrid, Herbalife Gran Canaria y MoraBanc Andorra) igualados con dos victorias. Los cruces en la última jornada del viernes son: Burgos-Andorra, Gran Canaria-Valencia y Real Madrid-Zaragoza. El Madrid está obligado a ganar y a esperar otros resultados para alcanzar las semifinales.

Laso se daba uno de esos paseos tan habituales en su particular jaula en la banda y decía: “No estamos jugando, no estamos jugando”. Todo lo que no jugaron los suyos lo hizo el MoraBanc Andorra durante muchos minutos. Los andorranos están en la fase final sin sus dos torres -Diagné y Musli- así que con su ejército de bajitos fueron una tortura para el Madrid. Su intensidad y su actividad fueron argumentos suficientes para descolocar a los blancos. Si a eso se le suma el acierto que mostraron en el tiro exterior se puede explicar lo que sucedió en los dos capítulos iniciales.

Un parcial de 10-0 fue el primer aviso. El Madrid no era el de los explosivos arranques ante Herbalife y Valencia. Fallaba la puntería y una de las estadísticas más relacionadas con el deseo, el rebote, era también para el Andorra. De ahí que las diferencias empezaran a crecer. Siete al final del primer cuarto, diez en el arranque del segundo, catorce antes del descanso, quince en el arranque del tercer cuarto (51-36)... Ibón Navarro, el técnico andorrano, había advertido a los suyos: “Estamos controlando el rebote, teniendo buenos porcentajes de acierto, controlando las pérdidas... pero con el Madrid todo esto puede cambiar en tres minutos”. Navarro esperaba más intensidad de los blancos. Pero no la hubo. Su equipo resistió la primera embestida (60-54) respondiendo con un parcial de 6-0. La reacción ante la amenaza sirvió para fortalecer su plan de partido y para que el Madrid empezara a preguntarse qué hacer. El banquillo blanco era un funeral y como el Andorra se lo creyó definitivamente el Madrid se topó con un muro para afrontar el último cuarto (71-58).

No hubo un segundo en el que se vislumbrase una reacción blanca. Laso movió el banquillo probó con diferentes quintetos, pero el Madrid era un grupo plano. El Andorra volaba y se presentó en los cinco minutos finales con una impensable diferencia de 20 puntos, sí 20 arriba (83-63). El arreón liderado por Campazzo no fue más allá de un 86-75 a 2:45 del final. La derrota blanca no admitió objeciones. “Han hecho un partido muy físico y no hemos sabido adaptarnos. Han sido mejores”, dijo Laso. Mucho mejores.

91. MoraBanc Andorra (19+21+29+20): Hannah (21), Massenat (10), Walker (10), Olumuyiwa (5) y Sy (7) -quinteto titular- Pérez (8), Jelinek (9), Llovet (7), Senglin (3), Colom (8) y Alexis (0).

75. Real Madrid (12+18+28+17): Campazzo (18), Carroll (5), Deck (6), Randolph (12) y Tavares (10) -quinteto titular- Laprovittola (0), Thompkins (7), Taylor (0), Llull (9), Garuba (0), Causeur (8) y Reyes (0).

Árbitros: Hierrezuelo, Manuel y Torres. Eliminados Jelinek y Campazzo. Técnicas a Laso, Ibón Navarro y al banquillo del Real Madrid.

Incidencias: Pabellon Fuente de San Luis. Partido correspondiente a la cuarta jornada de la fase final de la ACB.

Resultados: Casademont Zaragoza, 85-Herbalife Gran Canaria, 76; MoraBanc Andorra 91-Real Madrid, 75 y Valencia-San Pablo Burgos.

Clasificación (victorias/derrotas): 1. Valencia (2/1); 2. Real Madrid (2/2); 3. San Pablo Burgos (2/1); Herbalife Gran Canaria (2/2); 5. MoraBanc Andorra (2/2); 6. Casademont Zaragoza (1/3).