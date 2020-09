El periodista argentino Alejandro Fantino atacó con dureza a Leo Messi, a quien acusó de “destrozar todo lo que toca”. Fantino hizo estas declaraciones en el programa Living América, que conduce en América TV.

“Editorializar sobre Messi es complicado, porque tiene un condimento religioso, tiene poder y hay que editorializar sobre la cultura del fútbol, que mutó desde los años en los que empecé a hacer periodismo deportivo. Porque en la cultura del fútbol se pasó de discutir una idea a imponerla. Hace 22 años podías decir que Pelé era mejor que Maradona, que Rojitas era mejor que Riquelme y no le decías a ese que te daba su visión que era un tarado por discutir. Hoy eres un idiota que discute a Messi, esa es la frase que te escupen, cuando empiezas a editorializar sobre Messi”, comenzó diciendo.

“Messi respetó a Guardiola. Después, no respetó a nadie más. Ni siquiera a Luis Enrique. El portazo que da Messi en el Barcelona tiene que ver, por ejemplo, con la charla con Koeman. Después de haberse reunido, habrá dicho: ‘Yo no puedo aceptar órdenes de Koeman’”, aseguró el periodista en un monólogo que causó una gran polémica en Argentina.

“Lavezzi, el hombre que los hacía reír. Llevaron a un tipo que les hacía la gracia, un irrespetuoso que le tiró agua en la cara a Sabella para mostrarle al mundo que los que mandaban eran ellos, el pabellón de Messi”, siguió Fantino en su duro mensaje.

“El irrespetuoso de Lavezzi que ya estaba entrando al umbral de ser un exjugador. Eso es Messi. Su grupo manda. Cuando entra el ‘Mundo Messi’ acá, destroza todo lo que toca. Esto es lo que hizo en el último tiempo en el Barcelona. Borró a Griezmann porque tenía que jugar Luis Suárez”, añadió.

“Maradona no llevó amigos a la selección. Messi nunca entendió que no tenía que llevar a la selección a sus amigos. Ese es el Messi que no me gusta. Tiene que dedicarse a jugar, no a armar equipos. Para mí, Maradona es más que Messi”, sentenció.