“Puyol fue un caballero en el campo, también con los árbitros. Siempre lo fue en los muchos partidos en los que coincidimos. Me entristecen sus mensajes”, ha escrito en Twitter el ex árbitro internacional Arturo Daudén Ibáñez. El ex colegiado internacional muestra su admiración hacia el capitán azulgrana, pero también su sorpresa por los mensajes en los que criticaba la actuación arbitral en el Betis-Real Madrid, con decisiones dudosas que favorecieron al Real Madrid.

