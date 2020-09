El mensaje de Carles Puyol en Twitter después de la expulsión de Emerson contra el Madrid

Expulsaron a Emerson por un empujón a Jovic, el Betis se quedó con diez contra el Real Madrid con empate a dos y las reaccciones no tardaron en llegar. Entre ellas la de Carles Puyol. El ex capitán del Barcelona publicaba un tuit con un emoticono de dos monos tapándose la cara. No daba crédito el central campeón del mundo.

🙈🙈 — Carles Puyol (@Carles5puyol) September 26, 2020

Puyol volvió a comentar, también sin palabras, el penalti señalado a favor del Real Madrid. Esta vez fueron caritas pensativas las que expresaban las ideas de “Puyi”.

🤔🤔😷 — Carles Puyol (@Carles5puyol) September 26, 2020

Después fue más explícito el ex internacional español. “Tendremos que hacerlo muy bien si queremos ganar, yo confío, y esto tendría que ser un reto y una motivación para el equipo”, escribió en referencia al Barcelona y a los presuntos favores arbitrales al Real Madrid.