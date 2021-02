La obsesión de Thiem con Nadal y París: “En Roland Garros hay un rival abrumador”

El Open de Australia está cerca del comienzo en unas condiciones especiales. Australia tiene bastante controlada la pandemia de Covid-19 y eso hace aún más complicada la vida de los tenistas en los días previos. Para que el público puede seguir moviéndose con libertad, muchos de ellos han tenido que guardar una cuarentena estricta. De eso y de algunas cosas más han hablado Dominic Thiem, el último ganador del Open USA, y Boris Becker en una charla para Eurosport, el canal que emite en directo el Open de Australia para España a través de sus dos canales y de Eurosport Player. Becker pregunta y Thiem responde.

-¿Cómo es jugar al tenis en tiempos de Covid-19?

-Son tiempos muy locos, pero sabíamos lo que nos esperaba. Aquí en Australia es un poco más estricto otra vez, pero es comprensible. El coronavirus está casi aniquilado en el país y quieren evitar que vuelva a brotar. Es muy estricto. Hemos podido entrenar unas dos horas al día y salir unas cuatro horas. El resto del tiempo se pasa en el hotel.

-La cuarentena ha sido estricta.

-Honestamente, para los 70 jugadores que estaban en los aviones, por supuesto es muy amargo. Sin duda estarán en una seria desventaja competitiva, eso es seguro. Todavía faltan días para el inicio del Abierto de Australia, pero esto es una gran desventaja respecto a los otros que han podido entrenar normalmente. No hay necesidad de discutir eso. Fue increíblemente desafortunado para ellos, y me da mucha pena. Pero todos sabían en lo que se estaban metiendo. Tennis Australia y todo el país han hecho todo lo posible para que el torneo se lleve a cabo y eso también es un logro sensacional.

-¿Se plantea una posible suspensión del Abierto de Australia?

-Para mí sigue siendo razonable. Suena duro ahora, pero sólo han estado 70 jugadores en cuarentena, todos los demás en Melbourne han podido entrenar normalmente. Sería injusto para todos los demás que hicieron el largo viaje si el torneo fuera cancelado ahora. Fue decisión de todos viajar aquí. Nadie tenía que hacerlo. Por lo tanto, ya creo que el torneo se llevará a cabo.

-¿Cuáles son sus objetivos en 2021?

-2020 fue sensacional desde el punto de vista deportivo. La sensación de ganar un Grand Slam fue la mejor que he experimentado en mi carrera. Quiero lograrlo de nuevo. París es probablemente el gran objetivo. Probablemente ha sido mi torneo favorito desde mi final junior y siempre he jugado muy bien allí los últimos años. Hay un rival absolutamente abrumador allí [en referencia a Nadal], pero ese es el siguiente gran objetivo. Junto a los otros grandes torneos, es el evento el que tiene la mayor prioridad.

Boris Becker responde

-¿Condiciona mucho el torneo las desigualdades en la preparación provocadas por la cuarentena?

-Hay 70 jugadores afectados, de un total de 128 jugadores. Cuando salen de la cuarentena, ni siquiera han salido al aire libre, no han jugado al tenis. No importa cuántos pasos hayan dado en la sala, no han jugado a la pelota, y luego tienen una semana para prepararse para los mejores partidos, al menos para los hombres, en las condiciones de calor. Esa preparación no funciona. Toda la preparación del invierno fue para nada. Tienes que preguntarte si estas son condiciones justas para todos. Como organizador, tienes que preguntarte: ¿es esto correcto, ¿es esto razonable?”

-¿Qué le parece la carta que Djokovic escribió a Craig Tiley, el organizador del torneo del Abierto de Australia?

-Los puntos que anotó eran absolutamente correctos y legítimos. Da la sensación de que Djokovic puede hacer lo que quiera en este momento, que sólo recibe críticas. En este caso, realmente injustificadas. Quería defender a los jugadores, sólo quería crear condiciones justas para todos, pero fue duramente criticado, incluso por el primer ministro del país. Creo que es importante para Australia y especialmente para Melbourne que los jugadores vengan. Es bueno para la ciudad y para la economía. El país y la ciudad se benefician y luego tienes que tratar a los jugadores de manera más justa y respetuosa.

-¿Cómo ve a Alexander Zverev?

-Pasaron muchas cosas el año pasado para Sascha Zverev, en el aspecto deportivo y en su vida privada. En términos deportivos fue quizás su mejor año, en su vida privada tal vez la más difícil. Eso se llama vida, crecer. Creo que es una pena que Ferrer ya no lo esté entrenando. Los dos parecían haber encontrado una buena química, como lo demuestran sus éxitos en la cancha. Ahora Mischa Zverev jugará un papel más importante. Sabe que su hermano de adentro es un profesional de clase mundial. Empiezas desde cero y esa tiene que ser la expectativa. Tienes que encontrarte de nuevo en este nuevo entorno deportivo. El tenis comienza en 0-0 y así es como lo veo.