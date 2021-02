La dura respuesta de Álvaro Benito contra Piqué tras dudar de su honestidad por madridista

Piqué esta en modo on-fire. Eso quiere decir que va repartiendo entrevistas a youtubers y como quien no quiere la cosa va dejando sus perlas. Ya contó alguna vez que todo está más pensado de lo que se cree. Que elige bien los momentos para provocar y sabe que con el Barcelona en línea ascendente y con el Real Madrid dubitativo, era la mejor época, tras mucho tiempo de silencio, para salir e ir dejando titulares.

Así ha hablado de los árbitros, de Florentino Pérez, del Madrid y también de los periodistas, de los comentaristas de los partidos de fútbol en Movistar. Según Piqué, muchos tienen pasado madridista y eso marca sus comentarios acerca de lo sucedido en el partido. Puso nombres: Álvaro Benito, que estuvo en la cantera blanca, como Santiago Cañizares y también nombró a Roberto Palomar, que, según la explicación de Piqué, lleva toda su vida haciendo el Real Madrid y eso le marca.

Según Piqué, no comentan las decisiones arbitrales en las que los árbitros dejan claro que son del Real Madrid (unas palabras que le pueden acarrear sanción) y aunque reconoce que Álvaro Benito sabe mucho de fútbol, considera que su pasado madridista no vale.

El ex futbolista, música y comentarista de Movistar, ha contestado en el otro medio que trabaja, en la Ser: Ha sido duro: “Me parecería una falta de ética profesional e irresponsabilidad no hacer mi trabajo de la manera más honesta”, ha dicho Benito, que considera que una cosa es su pasado como futbolista y otra su trabajo de comentarista. Ahí seguía por la rectitud: “Y yo siempre intento ser sincero en mis palabras y ser honesto”, ha asegurado. “No considero un lastre para hacer mi trabajo saber dónde está mi corazón, en el Madrid. Nadie es completamente objetivo, no me pongo ninguna camiseta para analizar, no arbitro los partidos, porque a mi me parezca penalti no va a cambiar nada. ”, ha añadido. Álvaro Benito jugó en el Real Madrid, fue entrenador de la cantera, pero lo compaginó con el trabajo en los medios y unas críticas a los jugadores supusieron su salida.

Ha querido dejar claro que son facetas diferentes. “No sería bueno que para analizar haya uno del Atlético y otro del Madrid. Yo soy analista, no analista del Real Madrid. Tal como concibo este trabajo, no considero que mi misión sea defender al Real Madrid, que se defiende solo”, ha asegurado y ha añadido: “Creo que en el fondo de me halaga, dice que hago bien mi trabajo

Sabe el ex futbolista que Piqué juega a eso: “Es protagonista de este tinglado y yo respeto su opinión”, ha dicho. Pero le entristece que al final, sólo se hable de jugadas polémicas: “Lo que me entristece de la trascendencia de la polémica es que de todo el trabajo, lo que me preparo el partido, lo exhaustivo, que de todo el trabajo se quede alguna con una mano me parece triste. La polémica me parece una minucia”