La dura crítica de Piqué a Álvaro Benito, Cañizares y el periodista Roberto Palomar

Piqué ha decidido que es el momento de disparar. Ahora que el Barcelona va bien, sin Bartomeu y tras la publicación del salario de Messi, ha pasado al ataque. El defensa azulgrana mide bien sus palabra y mide aún más cuándo las dice. Y ha aprovechado su tour con los Youtubers y streamers para crear polémica, caldear el ambiente y hacer ruido. Según él, Iturralde habló de una estadística que dice que el 85% de los árbitros son del Real Madrid ¿Como no van a pitar a favor del Madrid? Aunque sea inconscientemente, ¿como no van a tirar más de un bando que del otro?”, aseguró Piqué. Después de su dardo, dijo que “respeta su labor y que siempre en intentan hacerlo lo mejor posible”.

Ahora, el departamente de Integridad de la Federación podría estar estudiando sus palabras por si son sancionables: “La realización por parte de cualquier persona sujeta a disciplina deportiva de declaraciones a través de cualquier medio mediante las que se cuestione la honradez e imparcialidad de cualquier miembro del colectivo arbitral o de los órganos de la RFEF; así como las declaraciones que supongan una desaprobación de la actividad de cualquier miembro de los colectivos mencionados cuando se efectúen con menosprecio o cuando se emplee un lenguaje ofensivo, insultante, humillante o malsonante, serán sancionados: Tratándose de futbolistas, técnicos, preparadores físicos, delegados, médicos, ATS/FTP, ayudantes sanitarios o encargados de material, de cuatro a doce partidos de suspensión y multa en cuantía de 601 a 3.005,06 euros”, dice la norma.

Tenía ganas Piqué. No es que los árbitros favorezcan al Madrid, es que además luego los comentaristas lo calla: “Cada partido pasa que han perjudicado a los rivales y no sé dice nada. Lo que pasó era de llevarse las manos en la cabeza y lo peor de todo, ya me he dado cuenta, es que al acabar el partido, por ejemplo en San Sebastián con cuatro jugadas que siempre caen para el lado del Madrid, cuáles son los comentaristas, encargados de comentar el partido”, se pregunta Piqué. Y él mismo se responde: “Álvaro Benito. Habla increíble, pero tiene pasado del Real Madrid y no vas a ir en contra. Roberto Palomar, periodista de toda la vida del Madrid. Santi Cañizares, del Madrid también y luego otro periodista del plus. Me gustaría ver dos del Real Madrid y dos de la Real Sociedad porque al final se está blanqueando. Si todos son ex jugadores o periodistas del Madrid. Te frustra”, dice Piqué: “se le vende al espectador una cosa que no es y la gente se lo cree.