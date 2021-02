A 7.950 kilómetros de distancia Luka Doncic no sólo va a estar pendiente en el derbi de su Real Madrid. El esloveno tendrá un amigo en el otro lado, en el Movistar Estudiantes. José Juan Barea (26-6-1984, Mayagüez –Puerto Rico–) es la gran atracción del club colegial. Procedente de los Dallas Mavericks, llegó hace diez días a Madrid, debutó en la derrota ante el Casademont Zaragoza y hoy vivirá el partido del año para los del Ramiro. En otra temporada complicada, el Estudiantes ha reclutado a un jugador único. Campeón de la NBA con los Mavs en 2011, casi 900 partidos en la Liga estadounidense (831 en la primera fase y 50 en los playoffs), once años en Dallas y tres en Minnesota, campeón de los Panamericanos en 2011 con Puerto Rico... El «tipo fuerte y rocoso» que definía Dirk Nowitzki es un refuerzo de lujo para un equipo necesitado de victorias. Su familia paterna procede de Ribota de Sajambre, un pueblecito leonés en las puertas de los Picos de Europa con apenas 21 habitantes. «Mi papá está como loco por venir a España para ver el lugar donde vivía su familia. Nos gustaría montar en un coche y hacer una visita. Es una de las cosas que tenemos apuntadas en la lista», asegura con el derbi (18:30, #Vamos) de la capital a la vista.

–¿Ha venido solo a Madrid, se ha traído el anillo de campeón de la NBA?

–Sí, estoy solo por ahora. En marzo espero que venga la familia a visitarme y el anillo de campeón lo dejé en Estados Unidos, lo tengo muy bien guardado.

–¿Qué le han parecido el club y el equipo?

–Me gustó lo que vi en mi primer juego. No me encontré demasiado bien porque no jugaba hace tiempo, como le pasaba al equipo. No tuvimos nuestro mejor juego, pero tuvimos oportunidades de ganar hasta el final. Necesitamos un poco más de concentración, ser un poco más inteligentes en los momentos importantes, pero el equipo juega duro, entrena duro, tenemos un buen coach y así mejoraremos. La ACB es una liga de mucho nivel y no es fácil jugar aquí, eso hace la experiencia muy interesante.

–¿Le sorprendió el nivel del Casademont Zaragoza en su primer partido?

–Sabía que la competición es de mucho nivel como pude comprobar. Hay muchos buenos jugadores y si no hubiera llegado a la NBA me hubiera venido aquí mucho antes. No tengo problemas para adaptarme porque llevo toda la vida jugando baloncesto FIBA con mi selección. He jugado muchos torneos con Puerto Rico así que conozco el juego.

–¿Qué puede aportar a un equipo que necesita ayuda?

–En mi juego siempre he buscado mejorar y ahora lo que tengo que hacer es mejorar al Estudiantes. Es una nueva experiencia para mi, pero me encuentro bien, saludable y soy capaz todavía de jugar buen baloncesto y de poder ayudar al equipo. En mi juego siempre he buscado mejorar y ahora lo que tengo que hacer es mejorar al Estudiantes.

–En Dallas tenía dos compañeros, Doncic y Porzingis, que han jugado en España y su compatriota Gian Clavell pasó por el Estudiantes, ¿qué le contaron?

–Los muchachos me contaron maravillas tanto del equipo, de la organización como de la ciudad. Me dijeron que no me iba a aburrir, que hay de todo, de comida, de ambiente, de ver cosas en la ciudad... parece un sitio encantador. Estoy muy contento por cómo me han recibido en el club y por la ciudad. Jugar en España era algo que siempre había querido yo y mi familia, pero hasta ahora no había tenido la oportunidad porque mi carrera en la NBA fue larga

–¿Sabe que para su club el derbi es el partido del año?

–Sí, el Madrid todos sabemos que es el equipo número uno. Doncic en Dallas no paraba de hablar de su equipo, no paraba de hablar del Madrid. El equipo está preparado para competir. Sé que para la fanaticada es muy importante. No soy muy de redes sociales, pero algo he visto y los fanáticos del Estudiantes lo son de verdad.

🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

El derbi SIEMPRE es el DERBI https://t.co/t8tf5cbrB2 — Movistar Estudiantes (@MovistarEstu) February 5, 2021

–¿Qué sabe del Madrid?

–Sé que son muy buenos, que son jugadores veteranos, que llevan mucho tiempo jugando juntos y que juegan muy bien en equipo. Son jugadores inteligentes, que conocen mucho el baloncesto y que son ganadores. Llevan ganando muchos años así que lo tenemos que hacer mejor que en el juego anterior para poder lograr la victoria.

–¿Es Nowitzki el mejor compañero que ha tenido?

–Sí, sin duda. Es el número uno en mi lista. Es impresionante como jugador y también cómo me trataba como compañero. Desde el primer día que llegué a Dallas tuvimos una gran amistad y ahora hablamos muchos días.

–¿Y el mejor equipo al que se ha enfrentado?

–Los Angeles Lakers, Golden State Warriors y los Heat de Miami el año que ganamos el campeonato. Eran muy buenos.