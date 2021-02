Los alrededores de la Plaza de la Virgen Blanca en Vitoria, las inmediaciones de la Plaza de María Pita en La Coruña, la calle Larios y alrededores en Málaga, la Plaza de Santa Ana y el barrio de Huertas la última vez que la Copa se disputó en Madrid... el torneo que arranca hoy en la capital no se limita a lo que pasa en la cancha. Si de algo presume la Copa del Rey es de convertirse un año sí y otro también en la gran fiesta de las aficiones del baloncesto español. Todos los años hasta este 2021. Los responsables de la Liga Endesa trataron hasta el último momento que hubiera una mínima representación de las hinchadas en el WiZink Center, pero la tercera ola lo ha descartado.

Como dice Tavares, el emblema del Madrid, las trompetas del Baskonia no sonarán en la capital. La hinchada vitoriana representa como nadie el espíritu del torneo. No hay edición en la que falten. Puede no estar su equipo, pero ellos no fallan. Fueron los inventores de una procesión laica –la kalejira– que se celebra desde hace años los sábados por la mañana. Da igual que su equipo no compita o que haya caído eliminado en cuartos, la charanga del Baskonia siempre está. Y tras ellos un arcoíris de camisetas del Barça, del Madrid, del Unicaja, del Joventut, del Valencia, del Iberostar Tenerife... de equipos que ni siquiera están clasificados, de equipos de categorías inferiores. Las jornadas de Copa se prolongan de noche mucho más allá de los partidos y arrancan a mediodía con aficiones mezclándose en las calles sin generar ningún tipo de incidente.

El éxito que fue la burbuja de la última fase final de la ACB en Valencia ha trasladado su esencia a la Copa. El hotel de los equipos es poco menos que un búnker y la organización incluso tiene un equipo en la reserva, el UCAM Murcia, por si surgiera algún brote de coronavirus en alguno de los ocho participantes. Hay quien ya está pensando en la Copa de 2022, ¿en Burgos?, y asegura que va a ser la mejor Copa de la historia.