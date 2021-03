Así es Laura Vázquez, la mujer que está de atrás del adiós de De la Morena a la radio

Un mes después de convertirse en padre por cuarta vez, José Ramón de la Morena anunciaba anoche desde su programa ‘El Transistor’, que dejará la radio a final de la presente temporada. José Ramón de la Morena, de 63 años, tuvo en febrero su primer hijo en común con Laura Vázquez, la mujer de 39 años con la que comenzó una relación en el año 2018.

Este bebé es el cuarto hijo para José Ramón de la Morena, que a sus 63 años es padre de tres hijos de su matrimonio con María del Mar Escamilla: Ruth, de 34 años, Lucía, de 33 y Javier, de 22 años. Su hija mediana, Lucía, incluso ya le ha hecho abuelo. En cambio para Laura será el primero. “José Ramón de la Morena Vázquez! Mi gran aventura”, escribió Laura en su perfil de Instagram, mientras el periodista se encargaba de dar las gracias a los sanitarios.

Con nuestro agradecimiento y el de nuestro hijo José Ramón a los sanitarios de Puerta de Hierro, especialmente a Fátima y José Luis Calleja🙏🏼 pic.twitter.com/Evdm0DdZka — JRamón de la Morena (@jrdelamorena) February 23, 2021

Pero ¿Quién es la mujer que está detrás del adiós del periodista a la radio?

Laura, que ya estuvo casada anteriormente, comenzó su relación con el veterano periodista a mediados de 2018 y desde entonces las muestras de amor en redes sociales han sido constantes. Mensajes como “Felicidad. Lo supe desde que te conocí! De eso hace ya un año y medio. Y... qué rápido pasa el tiempo contigo @joseramondelamorena!!” o “siempre fui una mujer con suerte!!! se han sucedido en su perfil con la cariñosa respuesta del periodista a su pareja por la que demuestra que bebe los vientos.

Laura Vázquez, una mujer deportista y aventurera, trabaja actualmente como directora de proyectos de la Fundación José Ramón de la Morena, una organización sin ánimo de lucro creada con el objeto de reivindicar y dinamizar todos los valores positivos que representa el deporte. En la actualidad esta fundación cuenta con varias escuelas deportivas y colabora con labores sociales en el Valle de Ushe (Pakistán) cerca del Karakorum, en el Sahel con niños Saharauis, en Madagascar, y más recientemente en Puerto Maldonado (Perú).

Una apasionada viajera

En un artículo publicado en la Web de la fundación bajo el título “La mirada de Laura”, se define como una mujer viajera y apasionada. “Nunca hice un cuaderno de viaje, ni un blog donde recoger mis aventuras y desventuras, y la verdad…las fotos que hice de mis viajes fueron más bien escasas…pero las emociones vividas, que se transformaron en recuerdos, por mucho que pasen los años siguen en mi retina como si los estuviese viendo pasar por la ventana de casa, ni muy lejos, ni muy cerca… en la justa distancia para que se me dibuje una sonrisa en la cara cada vez que me viene a la memoria una de esas imágenes, uno de esos recuerdos.. Siempre quise escribir sobre esos viajes, pero nunca lo hice porque hacerlo significaba abrirte a alguien diferente a uno mismo, y eso…eso siempre da respeto”, escribió.

Y dicho y hecho. A través de la web de la fundación narra sus viajes sola como mochilera en lugares como Irán, Filipinas, Malasia, Tailandia, Cambodja, India, Egipto, Colombia, Maldivas, Perú, Bolivia, Ecuador, Sri Lanka o Marruecos.

Ahora emprende junto al veterano periodista otra aventura fascinante de la que no quieren perderse ni un instante. “He tenido un hijo y no quiero repetir errores del pasado. Ya sé lo que es estar en la élite pero cuesta más de lo que vale. Te quita cosas que no puedes recuperar y que a ti te sobran”, ha comentado sobre su adiós José Ramón de la Morena.