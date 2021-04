Los jugadores que representarán a España en la FIFAe Nations Cup 2021 se decidirán este fin de semana

Mientras la selección de fútbol inició su andadura en las eliminatorias para el Mundial de Catar 2022 hace dos semanas, la selección de eFootball arrancará su camino para el FIFAe Nations Cup 2021 este mes de abril. El primer paso es formar el equipo que representará a España en el torneo internacional; y si en un caso es el seleccionador, Luis Enrique, quien convoca a los futbolistas, la selección de eFootball la configuran el mejor jugador por plataforma, PlayStation 4 y Xbox, a través de un clasificatorio cuya fase final se disputa este fin de semana.

Los goles, la emoción y un gran nivel de juego están asegurados en todos los partidos que se diputarán y que se podrán seguir en directo a través del canal de Twitch de la RFEF (twitch.tv/efootballesp) y ATRESplayer, con la narración de los reconocidos casters Dani Meroño, Sergio Perela, David Gutiérrez Dauchivd y los análisis del campeón mundial de FIFA Alfonso Ramos.

Organizado por OSL-DeAPlaneta y la Real Federación de Fútbol (RFEF), el clasificatorio reúne a 16 jugadores entre los cuales participará Carlosvm95, el amateur procedente de la eCopa RFEF que dio la campanada la semana pasada dejando fuera a jugadores profesionales.

El jugador andaluz, recién graduado en Administración de Empresas y Economía, personifica el espíritu ‘from zero to hero’ de los torneos organizados por OSL-DeAPlaneta, en el que cualquier jugador amateur tiene la oportunidad de hacerse un nombre entre los mejores. Junto a Carlosvm95 no faltarán a la cita de este fin de semana grandes nombres de la escena competitiva de FIFA de España, como por ejemplo AdriCifuentes, Pepeelbotellu, Zidane, H1dalgo, Andoni, Fer22, KingRicar 4 o Cone1996FC.

Todos ellos superaron la semana pasada una disputada fase inicial en la que solo los tres primeros contaron como victoria cada eliminatoria que jugaron, por lo que parten con la etiqueta de favoritos. Condición que también recibe H1dalgo como flamante campeón de la eCopa RFEF, competición disputada entre enero y marzo y en la que también participaron los mismos jugadores.

Por el contrario, grandes jugadores españoles como JRA, Carayol, elTito¸YerayZR o el subcampeón de la eCopa RFEF Adriman no lograron superar las eliminatorias y se quedaron sin opciones de vestir la camiseta de la selección. El primer día de la fase final, sábado 17 de abril, se disputarán los cuartos de final que definirán el nombre los 4 jugadores, por consola, que lucharán por su puesto en el combinado nacional al día siguiente. Una vez disputadas las dos finales del torneo y se conozca quienes representarán a España, la selección española de eFootball comenzará su andadura para lograr la corona mundial en la FIFAe Nations Cup 2021.