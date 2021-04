“Cagados”, el contundente mensaje de Ana Rosa Quintana por la Superliga

El futuro de la Superliga europea de fútbol es muy corto tras las continuas salidas del proyecto. Después de la huida de los ingleses, poco se puede hacer para formar una competición de élite sin ellos, sin el PSG, el Bayern ni ya el Atlético o el Inter. “El Atlético de Madrid tomó la decisión el pasado lunes de sumarse a este proyecto atendiendo a unas circunstancias que a día de hoy ya no se dan”, aseguró la entidad en un comunicado publicado al filo de este mediodía. Anoche, el Manchester City -que fue el primero en rechazar su adhesión a la Superliga europea-, el Manchester United, el Chelsea, el Liverpool, el Arsenal y el Tottenham anunciaron que abandonaban el proyecto, y este miércoles lo ha hecho también el Inter. Todos ellos figuraban entre los doce socios fundadores, al igual que el Atlético, que hizo lo propio también este miércoles.

Eso ha provocado varias reacciones, entre ellas la de Ana Rosa Quintana, la presentadora de Telecinco: “Yo lo tenía nada claro, pero cuando los presidentes de diferentes gobiernos se pusieron en contra pues me puse a favor”, ha asegurado cuando ha ido conociendo que se iban cayendo equipos. Para ella, los culpables están claros: “creo que el proyecto que han presentado estaba un poco en mantillas y faltaba por resolver temas muy importantes”. “Los equipos británicos son unos cagados, firman un documento y al minuto siguiente Johnson dice no me gusta esto y se bajan del barco”,

El Atlético, por su parte, expresó que “la plantilla del primer equipo y su entrenador (Diego Simeone) han mostrado su satisfacción por la decisión del club, al entender que los méritos deportivos deben primar por encima de cualquier otro criterio”, según afirmó la entidad 48 horas después de anunciar su adhesión al proyecto.