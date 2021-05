Javier Tebas, presidente de LaLiga, fue el protagonista este martes de los Desayunos Deportivos de Europa Press, donde volvió a arremeter contra el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y contra el proyecto de la Superliga y el del nuevo Mundial de Clubes de la FIFA.

Tebas habló de las sanciones de la UEFA a los clubes implicados en el proyecto de la Superliga: “Respeto la autonomía de la UEFA y debe tomar una decisión según sus estatutos. Lo que hagan será con base jurídica suficiente. No solo compiten en Champions, también pertenecían a órganos de la UEFA como la ECA. Los acontecimientos nos han atropellado y hay que leer el primer comunicado para ver dónde estábamos, dónde queríamos llegar y a dónde hemos llegado. La UEFA no puede quedar pasiva ante esto y tampoco LaLiga. Tenemos que poner mecanismos de protección para que no vuelva a ocurrir. Casi todos los clubes han reconocido que se han equivocado. La peor sanción es la reacción de sus aficionados, ellos han reconocido su error y eso es lo que hay que tener en cuenta”.

“¡Ya basta de nuevas competiciones! Hay un ecosistema que funciona y no se puede poner en riesgo. Las cinco mejores competiciones generamos casi cuatro veces más que la Champions. Hay que tener mucho cuidado con esta invención de nuevas competiciones porque este ecosistema se viene abajo”, añadió.

El presidente de LaLiga personalizó sus ataques en Florentino Pérez: “Cae en contradicciones varias veces: habla del covid y luego dice que lleva tres años trabajando en esto. A mí lo que más molestó es que dijeran que se hacía para salvar al fútbol. Si es así... ¿por qué era clandestino? Llevan 20 años con el planteamiento de la Superliga, sabemos todos que eso sería la ruina. Cuando lo escuché no me salió una carcajada, sino que me dio pena. A Florentino Pérez nunca se le ganan los pulsos, parece mentira que lo conozcáis. Esto no es un tema personal, es que tenemos una idea diferente de la idea del fútbol. El pulso no lo hemos terminado de ganar porque detrás está Infantino y se lo he dicho personalmente que él estaba detrás. Yo no digo que haya hecho el ridículo, digo que el proyecto ha fracasado tal y como lo prepararon. Sin ingleses, no podrán hacerlo. Otra cosa es que el concepto de supra competición tan dañino siga ahí”.

Tebas también habló del penalti señalado este pasado domingo por mano de Militão en el Real Madrid-Sevilla: “Yo no he cambiado en ese tema. Puedo entender la desazón, la falta de criterio en el tema de las manos ha generado esa desazón. Yo recuerdo que cuando empezamos con el VAR hicimos una campaña para explicarlo muy importante. Si no se explica… A mí me preguntas si fue mano lo de Militão si fue mano y tengo que decir que no lo sé. De verdad, como presidente de LaLiga ¡es que no lo sé! Y no es un tema único del Real Madrid. Hay que darle una vuelta y espero que el CTA (Comité Técnico de Árbitros) esté trabajando en ello y nos llevará a una especialización de los árbitros de VAR. Es más fácil que haya una unificación de criterios con cinco árbitros que con 20”.