Joaquín: “Para mí lo de Militão no es mano”

Joaquín Sánchez ya es el futbolista que más partidos ha jugado con el Real Betis en la historia del club andaluz. Contra el Granada disputó su encuentro 461 con la camiseta verdiblanca. “Lo más importante es que sigo aquí. Lo fundamental es disfrutar del día a día. Estoy orgulloso y agradecido a este club. Poder ayudar al equipo es fundamental, sigo disfrutando”, declaró en El Partidazo de la Cadena COPE. “Por ganas, por ilusión y por físico podría continuar. Voy a cumplir ahora 40 años y lo que debes tener más fresco es la mente. Mi capacidad de refugio es la alegría, no perderme un entrenamiento y estar enchufado. No conformarme con jugar 20 minutos me hace seguir aquí. Llego al vestuario y lo primero que hago es estar contento y poner música”, añadió.

Joaquín también habló del penalti señalado este pasado domingo contra el Real Madrid en su partido contra el Sevilla por mano de Militão y que puede acabar siendo decisivo en LaLIga: “Lo he comentado con otros compañeros. Nos tienen hecho un lío. Sobre la jugada de Militão, siempre digo que si la mano es involuntaria y no corta la trayectoria del balón no es mano. El chaval salta con el delantero. Mi opinión no vale, pero lo importante es ponernos de acuerdo con las manos. No sabemos el criterio con una herramienta como el VAR. Lo que no puede ser es que sea penalti y en otras circunstancias no lo sea. No te puede favorecer en unas cosas y en otras no. Sabemos que ellos no lo tienen claro”.

En cuanto a su favorito para ganar LaLiga señaló al Atlético, pero “no pondría la mano en el fuego”. “No te sabría decir. Hace un par de partidos el Atlético no lo tenía tan claro, pero le está costando a Real Madrid, Barcelona y Sevilla”, aseguró.