Un acuerdo de Cristiano Ronaldo con Hacienda podría acabar con el sueño de su madre

La Juventus lucha por clasificarse para la próxima Liga de Campeones, algo que no tiene fácil. Es quinta a falta de dos jornadas para el final de la Serie A, campeonato que no ha podido ganar después de haber logrado nueve títulos seguidos. Mientras se juega su estratégica participación en la Champions, el club también planifica la próxima temporada, con dos asuntos fundamentales que todavía no están resueltos y que afectan a su técnico, Andrea Pirlo, y a su gran estrella, Cristiano Ronaldo.

Debe decidir si Andrea Pirlo continúa como entrenador o intenta hacer realidad el deseo de su presidente, Andrea Agnelli, quien sueña con ver a Zinedine Zidane sentado en el banquillo de la Juventus. Y también debe tomar una decisión sobre Cristiano Ronaldo. El portugués tiene contrato hasta 2022, pero cada vez son más las voces que piden su salida del club. Incluso la madre del futbolista ha declarado que la próxima temporada jugará en el Sporting de Portugal.

Dolores Aveiro hizo estas declaraciones mientras celebraba el título de Liga ganado por el equipo lisboeta después de 19 años de sequía. “La próxima temporada jugará en Alvalade. Le convenceré para que vuelva”, dijo la madre de Cristiano Ronaldo, que se formó en la cantera del Sporting.

Sin embargo, desde el punto de vista del futbolista, la salida de Cristiano de la Juventus no es tan sencilla debido a una cuestión económica, según publican en Italia. El club turinés está inmerso en una nueva política de contención de gastos y la marcha del portugués sería más que interesante financieramente para la entidad italiana. Todo lo contrario que para Cristiano Ronaldo, quien no tendría fácil encontrar en el mercado un club dispuesto a pagarle los 31 millones de euros netos que percibe por temporada.

Además, hay otra cuestión que hace que la estancia de Cristiano Ronaldo en Italia sea muy beneficiosa financieramente para él. Según La Gazzetta dello Sport, cuando llegó a Italia, Cristiano acordó con Hacienda una bonificación sobre sus millonarios ingresos en el extranjero, lo que le permitió pagar sólo 100.000 euros en virtud de la normativa introducida en 2017 para atraer a los supercontribuyentes al país transalpino. Encontrar otro país que le ofrezca esas exenciones fiscales no es sencillo. Este acuerdo con la Hacienda italiana puede frustrar el sueño de Dolores Aveiro de ver a su hijo jugar en el Sporting de Portugal la próxima temporada.