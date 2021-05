Ni el guionista más retorcido hubiera podido imaginar un desenlace de LaLiga como el que se vivirá este próximo fin de semana. El líder, Atlético, se jugará el título contra un Valladolid al que le irá la vida en el partido y que necesitará ganar para intentar no descender. Los castellanos deben vencer y esperar a que Huesca o Elche no lo hagan. Y mientras, el Real Madrid aguardará esperando un error del Atlético para ganar LaLiga. Se medirá en el Alfredo Di Stéfano al Villarreal, que el miércoles siguiente disputará la final de la Europa League.

Luis Suárez. Decían que no servía para el Barcelona y está a un paso de ganar LaLiga con el Atlético. No se puede entender la temporada del Atleti sin los 20 goles de Luis Suárez, el último para conseguir la victoria contra Osasuna. Parece evidente que el Atlético no estaría donde está a falta de una jornada sin los tantos del uruguayo. Lo que nunca sabremos es hasta dónde hubiera llegado el Barça si Suárez continuara jugando al lado de Leo Messi. El Barcelona se lo regaló al Atlético y si los rojiblancos ganan LaLiga deberían dedicarle el triunfo a quien le hizo este valioso obsequio.

¡QUÉ MANERA DE SUFRIR!



LOCURA en el Metropolitano.



Luis Suárez, en el 88 (2-1). #LaLigaEnJuego pic.twitter.com/WnMZBx9nXx — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) May 16, 2021

Nacho. Si Nacho juega es porque el Real Madrid tiene problemas. Inicia cada temporada como suplente, pero en este curso lleva tanto tiempo jugando como titular que habría que considerarle un hombre básico para su equipo, por encima de otros centrales con más lustre y mejor sueldo. El Madrid se está jugando LaLiga con él y con Militão como centrales y los dos han marcado goles decisivos para permitir a su equipo llegar hasta la última jornada con opciones de ganar LaLiga. Nacho firmó el tanto que dio el triunfo al Madrid contra el Athletic y de paso le hizo un favor al árbitro, Mateu Lahoz, que por lo que fuera decidió no pitar un claro penalti por mano de Morcillo. La polémica, que hubiera durado una semana, acabó con el gol de Nacho. Lo que continuará será el afán de protagonismo de Mateu, siempre dispuesto a que nadie olvide su nombre cuando arbitra un partido. Como nadie olvidará las salidas de tono de Raúl García. Esta vez fue un exceso verbal hacia uno de los asistentes de Mateu lo que le costó la expulsión. No llevaba ni 25 minutos en el campo.

Javi Calleja. Lo reclamaron para hacer un milagro, para rescatar a un equipo hundido anímica y futbolísticamente que de la mano de Abelardo caminaba con paso firme hacia el descenso. Ocho partidos después, el Alavés está salvado. Lo que parecía improbable, Calleja lo ha hecho posible. Con él en el banquillo, el Alavés solo ha perdido un encuentro, los futbolistas se liberaron y demostraron que eran mejores de lo que parecía. Pocas veces un cambio de entrenador fue tan necesario y tan acertado.

💙𝗘𝗦𝗧𝗔𝗥𝗘𝗠𝗢𝗦 💙



Histórico: El Deportivo Alavés jugará su sexta temporada consecutiva en Primera División 💪#GoazenGlorioso 🦊 — Deportivo Alavés (@Alaves) May 16, 2021

Koeman. Desde que tuvo la oportunidad de ponerse líder y perdió contra el Granada, el Barcelona ha ido dando tumbos. De sus últimos cinco partidos solo ha sido capaz de ganar uno y cada semana que pasa, Ronald Koeman va regalando argumentos suficientes a Joan Laporta por si el nuevo presidente quiere prescindir de un entrenador al que él no fichó. Cuando se decidía el título, el equipo no ha estado a la altura, aunque esa es una responsabilidad que deberían compartir a partes iguales el técnico y los futbolistas. Siempre quedará la duda de si en realidad la plantilla alcanzó su límite o si el entrenador no supo aprovechar todo su potencial. Quizá sea una combinación de las dos posibilidades.

Jordi Alba: "Nos hemos vuelto un poco locos... Una lástima. Llevamos 4 partidos seguidos sin ganar". #LaLigaEnJuego pic.twitter.com/PONpQryK1o — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) May 16, 2021

Fidel. En el fútbol siempre hay momento para la redención. Unas jornadas atrás, Fidel falló un penalti en el último instante contra el Atlético que puede resultar determinante para el título y para el descenso. Hubiera supuesto el empate del Elche, que estaría un poco más cerca de la salvación. De haber convertido ese lanzamiento, el título estaría algo más lejos para el Atlético. Este domingo contra el Cádiz, el Elche remontó para seguir vivo. Fidel marcó el tercer tanto de su equipo, el que le daba la tranquilidad de saber que nada estaba perdido. Se lo jugará todo en la última jornada y si el Elche continúa en Primera será, en gran medida, gracias a la aportación de hombres como Fidel.