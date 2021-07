El durísimo mensaje de Ayuso contra los chiringuitos de la izquierda, que celebra Iker Casillas

Iker Casillas suele esconder sus preferencias políticas. A diferencia de otro deportistas, utiliza las redes sociales para animar, contar dónde está de vacaciones o hacer bromas con otros jugadores y casi siempre suele evitar las confrontaciones o algo que pueda ser polémico. Por eso ha sorprendido su “me gusta” a uno de los discursos más duros de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Ha dicho que pedirá a Pedro Sánchez en la reunión que mantendrán ambos el viernes en el Palacio de la Moncloa “no tanto que nos den sino que nos dejen trabajar y nos dejen en paz en la Comunidad de Madrid”, y que “no cambien el país por la puerta de atrás”.

Ayuso y Sánchez se reunirán por segunda vez este viernes en el Palacio de la Moncloa, tras el encuentro del pasado mes de septiembre en la Puerta del Sol, en esta ocasión en plena polémica por los indultos a los condenados por el procés.

En el pleno de la Asamblea de Madrid, Ayuso ha rechazado que utilice “el poder” de la Comunidad de Madrid contra el Gobierno, si bien ha afirmado que “nunca la Comunidad de Madrid había sido tan importante como ahora”.

"Si lo que pretenden es cambiar el pasado y el futuro de España utilizando el Gobierno de la Moncloa, amordazando a la prensa y a la oposición y utilizando los poderes del Estado, afectando a la economía y a la empresa madrileña y que nos callemos, lo llevan muy difícil", ha dicho la presidenta madrileña en respuesta a la pregunta del portavoz del PP, Alfonso Serrano, sobre "cómo valora la situación política, económica y social de la Comunidad de Madrid".

Ayuso ha sido muy dura con la izquierda en el pleno y esa dureza ha gustado a Iker Casillas: “Sanidad, Educación, empleo, economìa, las cosas normales que defende la gente de a pie cuando sale a trabajar y no las tonterías que defienden ustedes creando divisiones entre hombre, mujer, rico o pobre, Vallecas o Salamanca, que no tienen ni idea de nada. Me hablan de chiringuitos: 23 ministerios, 764 asesores, dirección general de palancas 2030, Oficina nacional de prospectiva y estregia de país a largo plazo y la mejor, la oficina española de la bicicleta, no se si porque pone español y bicicleta y no biciclete y ustedes no lo critican”, ha dicho.

Los chiringuitos que enmudecen a la izquierda. pic.twitter.com/dAUb7Lkd2s — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) July 8, 2021

Ayuso ha añadido, además, que defenderá en la reunión con Sánchez que Madrid seguirá siendo “garante con la España del 78 y la legitimidad de todos los ciudadanos”, así como cuestiones “básicas” para la Comunidad en materia de Cercanías, vivienda, educación o los fondos europeos.