El duro ataque de un conocido periodista a Ibai Llanos por no estar en la lista Forbes

Ibai Llanos sigue provocando comentarios en los profesionales del periodismo. Tuvo sus “problemas” con Juanma Castaño, de la Cope, después de que éste asegurara que no entendía por qué Messi le daba una entrevista (que no fue una entrevista, no pasó de dos declaraciones), pero su protagonismo en Twicht y que los deportistas de la élite quieran compartir minutos y conversaciones con él, ha descolocado a muchos.

Ibai Llanos lo lleva con naturalidad, pero a veces no ve venir los ataques, porque son inesperados y muchas veces no está muy claro a qué se deben. El último fue de Alcalá, en la Cope, hablando de la lista Forbes, que recogía a los 100 millonarios de España. “Lo he mirado con mucha atención porque no salimos, como es habitual, por otra parte, ninguno de los integrantes de ‘El Partidazo’”, aseguraba el periodista en el programa de la noche. “Tampoco del periodismo tradicional, porque esto es muy antiguo y tal, pero he mirado del 1 al 100, a ver si me encontraba a uno de Tiktok o uno de Twtich, de Twotch, o del mundial de globos . No aparece ni uno”, decía tirando de ironía y haciendo referencia al evento que Ibai Llanos y Piqué habían formado en Twicht y que había tenido éxito en esa red social “Estos que se iban a comer el mundo. el mundo se lo sigue comiendo, señoras y señores, Amancio Ortega”, decía Alcalá acerca de quien de verdad tenía éxito sin necesidad de salir en los medios o tener que poner en duda el futuro de otras profesiones.

Porque desde muchos lados, con el éxito y la popularidad de Ibai Llanos lo que se quiere hacer es atacar a los medios tradicionales, dejando entrever que se han quedado antiguos o han perdido la importancia informativa que hasta ahora tenían. En las redes sociales se usa mucho la fama de Ibai y sus entrevistas con personajes famosos para usarla como arma contra otros medios. De ahí las palabras de Alcalá en el programa de Juanma Castaño.