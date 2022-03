La invasión de Ucrania por parte de las tropas rusas está sacando de nuevo a la palestra numerosas historia vinculadas a Vladimir Putin. Tal y como ha quedado demostrado en estos día de guerra, cuando Vladímir Putin quiere algo, lo toma. Ya dio muestras de ellos cuando decidió apropiarse de un anillo de la “Super Bowl”. La colección de anillos de Super Bowl de Robert Kraft, dueño de los New England Patriots, no está completa. El propio ejecutivo reveló que carece de un anillo desde 2005, cuando el presidente de Rusia Vladimir Putin se lo despojó.

Según el libro The Dynasty escrito por Jeff Benedict, el presidente George Bush intentaba limar asperezas con el gobierno ruso, de ahí que Putin invitara a su país a todos esos hombres importantes. Kraft junto con Sandy Weill, entonces presidente de Citigroup, Rupert Murdoch y otros magnates visitaron a Putin. La cita se produjo en el Palacio Konstantinovsky cerca de San Petersburgo, Weil le sugirió a Kraft presumiera a Putin su anillo del Super Bowl XXXIX durante una conferencia.

Según relató el New York Post, en medio de la reunión Putin tomó el anillo de campeón, el cual le mostró el ejecutivo de New England, y lo puso en su bolsillo para salir de la habitación.

Rodeado de agentes de la KGB

“Me quité el anillo y se lo mostró, se lo colocó y dijo: ‘Puedo matar a alguien con este anillo’. Se lo pedí y se lo guardó en el bolsillo, tres agentes de la KGB lo rodearon y se fue”, explicó Kraft. El presidente ruso salió de allí con el preciado anillo, valorado en 25.000 dólares (más de 23.000 euros).

Asimismo, explicó que intentó recuperar el anillo; no obstante, el expresidente George W. Bush lo persuadió para dar por perdida la pieza. “No quería. Tenía un vínculo emocional con el anillo, tenía mi nombre. No quiero verlo en eBay. Hubo una pausa en la llamada teléfonica [que tenía con Bush] y me repitió, ‘Sería lo mejor si explicaras que diste el anillo como un regalo’”, sentenció.

Negociación fallida

Años después, el dueño de los New England Patriots propuso a Donald Trump, tras llegar a la presidencia de Estados Unidos, que hiciera de interlocutor y le ofreciera a Putin un anillo exactamente igual con las iniciales del presidente ruso a cambio de volver a tener el suyo; pero la negociación nunca avanzó. El presidente de Rusia sigue teniendo ese anillo 17 años después.