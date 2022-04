Así esconde Abramovich sus cinco aviones y cuatro helicópteros: un salvoconducto frente a las garras europeas

El magnate ruso convertido en uno de los protagonistas de la invasión a Ucrania, en calidad de hombre de paz, sigue trazando su plan para mantener gran parte de su patrimonio a salvo de las sanciones. Cercado por la UE, Reino Unido, Australia y Canadá, al magnate aún le quedan un sinfín de destinos en los que esconderse él mismo y parte de su inmensa fortuna. Algo para lo que resulta de gran ayuda su flota aérea y marítima y su tres pasaportes de Rusia, Israel y Portugal.

Días después del inicio de la invasión el Reino Unido estableció durísimas sanciones contra el magante ruso al que arrebató el control del Chelsea y congeló todos su bienes. en el país por una suma que asciende a 15 mil millones de libras esterlinas (18.000 millones de euros).

Entre los bienes incautados al magnate están un ático tríplex de Abramovich en un edificio Chelsea Waterfront de 37 pisos, con un valor de 35 millones de euros, al igual que otra casa adosada de seis plantas en Eaton Square, que adquirió por 33 millones de euros. Unas propiedades que el Gobierno británico explora convertir en centro de refugiados ucranianos.

Sin embargo su extensa red de relaciones le permitió congelar todas las sanciones previstas en Estados Unidos por su papel clave en las negociaciones de paz, además de mantener a salvo gran parte de su patrimonio en países como Rusia, Turquía y Arabia Saudí.

Lejos de las garras europeas

DE hecho en marzo, ya salió a la luz que el magante, asfixiado por la dura política británica, había logrado poner al salvo son su dos megayates. Concretamente en Turquía que, a día de hoy, se niega aplicar las sanciones y donde ya se especula que el magante ha adquirido un nuevo club de fútbol: el Goztepe FC, club de la ciudad de Esmirna.

Según el rastro realizado por las autoridades marítimas el “Eclipse” se encuentra amarrado en el puerto suroeste de Marmaris, mientras el “Solaris” está en la localidad vacacional de Bodrum.

Pero la flota marítima no es los único que mantiene a salvo el oligarca. También cuenta con una importante flota aérea de aviones y helicópteros que ha ido moviendo por Israel, Rusia y Arabia Saudí.

Una impresionante flota aérea

Los millonarios suelen registrar sus aeronaves en jurisdicciones extraterritoriales como la Isla de Man permite a los multimillonarios ahorrar cientos de millones de dólares en impuestos aduaneros y cuando vuelan, compran o, en última instancia, venden sus aviones. Los sitios web de registros de aeronaves en alta mar promocionan abiertamente una variedad de beneficios, que van desde cero impuestos sobre derechos de importación o transferencias de aeronaves en Aruba hasta ningún impuesto en las Islas Caimán.

Las medidas tomadas por las autoridades en la Isla de Man y las Bermudas ahora están poniendo esos beneficios fuera de su alcance. Cuando una aeronave que ha sido cancelada se convierte en una “aeronave sin estado”, lo que significa que ya no tiene un certificado de aeronavegabilidad válido. Sin eso, no es asegurable y no puede volar, hasta que esté registrado en un nuevo país. Y eso es lo que ha hecho Abramovich en países como Rusia o Arabia Saudí.

Estos son los aviones y helicópteros de Abramovich, con un valor aproximado de 545 millones de dólares, que han sido rastreados por la Web Forbes y sus últimas ubicaciones conocidas:

BOEING 767-300 (número de cola P4-MES)

Registrado en: Aruba

Última ubicación registrada: Saint-Louis, Francia, el 25 de febrero

BOEING 787-8 DREAMLINER (número de cola P4-BDL)

Registrado en: Aruba

Última ubicación registrada: Dubái, Emiratos Árabes Unidos el 4 de marzo

BOMBARDIER BD700 GLOBAL EXPRESS (número de cola LX-LUX)

Registrado en: Luxemburgo

Última ubicación registrada: Riga, Letonia el 27 de febrero

2 GULFSTREAM G650 ( LX-RAY y LX-GVI)

Registrado en: Luxemburgo

Última ubicación registrada: Moscú, Rusia el 15 de marzo

HELICÓPTERO AIRBUS EC-145 (número de cola M-SOLA)

Registrado en: Isla de Man (Dado de baja el 11 de marzo)

Última ubicación registrada: Cannes, Francia, el 25 de febrero

Asociado con el yate Solaris de Abramovich

HELICÓPTERO AIRBUS EC-145 (número de cola M-SOLA)

Registrado en: Isla de Man (Dado de baja el 11 de marzo)

Última ubicación registrada: Basseterre, St. Kitts y Nevis el 28 de febrero

Asociado con el yate Solaris de Abramovich

HELICÓPTERO AIRBUS EC-145 (número de cola M-LUNA)

Registrado en: Isla de Man (Dado de baja el 11 de marzo)

Última ubicación registrada: Cannes, Francia, el 3 de febrero

HELICÓPTERO EUROCOPTER EC-155 (número de cola M-HELI)

Registrado en: Isla de Man (Dado de baja el 11 de marzo)

Última ubicación registrada: Cannes, Francia, el 4 de marzo

Aunque es imposible conocer la ubicación actual exacta de esta flota “sin estado” todo parece indicar que se encuentra repartida principalmente entre Rusia, Turquía y Emiratos Árabes. De hecho, hace apenas unos días desde Emiratos Árabes confirmaban que el jet privado del dueño del Chelsea ha sido visto en Dubái. La ciudad estado del Medio Oriente está libre de sanciones y el oligarca ya negocia la compra de una mansión.

El interés del magnate en el emirato es la última señal de cómo cada vez más rusos acuden a la ciudad-estado a medida que otras jurisdicciones favorecidas sancionan y evitan cada vez más a algunos de sus compatriotas. Los abogados de los empresarios rusos dicen que algunos están intentando trasladar activos a los Emiratos Árabes Unidos, de los que forma parte Dubái. Los sitios especializados en aviación han identificado aviones pertenecientes a magnates rusos, incluido el de Abramovich, que llegan a la ciudad.

Mientras se incautan superyates, propiedades y aviones que se cree que tienen vínculos con el Kremlin en toda Europa, siguen aterrizando vuelos directos desde Moscú a Dubái, donde no se aplican sanciones y la exclusiva isla artificial de Palm Jumeirah ha sido el destino elegido por Abramovich.

A pesar de las sanciones europeas, estos movimientos revelan la incomparable facilidad con la que se mueve el magante ruso por Europa y Oriente medio.