Kyrgios denuncia graves insultos racistas en el torneo de Stuttgart

Nick Kyrgios no sólo perdió la semifinal del torneo ATP 250 de Stuttgart. El australiano volvió a protagonizar varios incidentes durante su partido con Andy Murray. Kyrgios recibió tres avisos del juez de silla por su actitud y posteriormente explicó en Instagram los motivos de su protesta. El “aussie” asegura que recibió un insulto racista durante el encuentro: “¿Cuándo va a parar esto? Lidiando con insultos racistas desde la grada. Entiendo que mi comportamiento no es el mejor, pero comentarios como ’ovejita negra’ o ‘calla y juega’ son inaceptables. Cuando respondo a la grada por esto me penalizan. Esto es un desastre”.

Andy Murray, ajenó a la polémica, alcanzó seis meses después una nueva final de la ATP al deshacerse en la semifina de Kyrgios por 7-6 (7-5) y 6-2. El británico luchará por el título en Alemania con Matteo Berrettini. El escocés de 25 años, que juega con una cadera de metal, afina su puesta a punto y mira con optimismo hacia Wimbledon, donde fue campeón en dos ocasiones.

El ganador de tres Grand Slams y dos oros olímpicos, que el viernes ante el griego Stefanos Tsitsipas consiguió su primera victoria ante un “top 5″ por primera vez desde 2016, avanza cada vez más hacia el nivel de antaño. Sobre todo en hierba. Murray, otrora número uno del mundo, vuelve a una final después de la de Sidney en enero pasado que perdió contra el ruso Aslan Karatsev después de batir a Kyrgios en hora y media.

El jugador británico selló su décima final sobre hierba. Ha ganado ocho de ellas. Murray, pase lo que pase, estará otra vez entre los cincuenta mejores del mundo. Jugará la final número setenta de su carrera. Acumula 46 títulos aunque el último fue en 2019 en Amberes.

El tenista escocés, que inició su recorrido por Stuttgart en el puesto 68 del ránking, podría iniciar la próxima semana como trigésimo quinto del ránking ATP si gana el duelo contra Matteo Berrettini, segundo cabeza de serie, que derrotó por 7-6 (7) y 7-6 (7/5) al alemán Oscar Otte. Berrettini, de 26 años, número 10 del ránking mundial, encontró una seria resistencia en el germano, de 28 y número 61 de la lista, que nunca cedió su servicio, lo mismo que el italiano. El transalpino pretende recuperar la corona de Stuttgart que logró en el 2019. Finalista en Wimbledon el pasado curso pone a prueba el gran nivel que muestra Murray sobre hierba.