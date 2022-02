La dura confesión de Nick Kyrgios: depresión, autolesiones, drogas e intentos de suicidio

Hay otros muchos deportistas a los que la gloria y la presión de estar en la élite le han pasado factura. Depresiones, cuadros de ansiedad, pánico... Simone Bales, Phelps, Rafa Nadal, Iniesta, Kevin Love, Soderling, Edurne Pasabán... Hay quienes incluso ha intentado suicidarse o, en el peor de los casos lo han conseguido, Es sin duda el lado más desgarrador del deporte.

La salud mental ha cobrado una importancia clave en los atletas de élite y cada vez son más los que se atreven a hablar de ellos. Si en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio, la gimnasta estadounidense Simone Biles conmocionaba al mundo confesando abiertamente sus ataques de pánico, ahora ha sido el tenista australiano Nick Kyrgios el que ha dado un paso al frente y ha ofrecido un duro testimonio a sus seguidores que espera que sirva a que aquellos que viven la misma situación.

A comienzos de este año el polémico tenista, siempre en el ojo del huracán por sus comentarios y aspavientos durante los encuentros, se consagró campeón en dobles del Abierto de Australia tras vencer a sus compatriotas Matthew Ebden y Max Purcell por 7-5 y 6-4 en un duelo que duró una hora y 35 minutos. Hoy ha querido referirse a esta temporada y a su triunfo pero para recordar de donde viene el duro camino que ha recorrido en los últimos tres años.

Pensé en suicidarme

En un desgarradora confesión publicada en su perfil de instagram, el de Canberra relata sus días más oscuros, donde una fuerte depresión le mantuvo en la sombra coqueteando con las drogas, el alcohol, hasta con el suicidio. Esa experiencia le ha servido para aprender y para ayudar a los demás, objetivo principal de su publicación. “No todo está perdido, esta vida es hermosa”, rezan las palabras del australiano.

Autolesiones y droga

“Este era yo hace hace 3 años en el Abierto de Australia. La mayoría asumiría que me estaba bien mentalmente o disfrutando de mi vida... fue uno de mis períodos más oscuros. Si miras de cerca, en mi brazo derecho puedes ver mi autolesión. Tenía pensamientos suicidas y literalmente luchaba por levantarme de la cama, y mucho más para tener que jugar frente a millones de personas. Estaba solo, deprimido, negativo, abusaba del alcohol, las drogas, me alejaba a familiares y amigos. Sentía que no podía hablar ni confiar en nadie” empieza relatando el tenista.

“Esto fue el resultado de no abrirme y negarme a apoyarme en mis seres queridos y simplemente esforzarme poco a poco para ser positivo. Sé que el día a día puede parecer extremadamente agotador, imposible a veces. Entiendo que sientes que si te abres, puedes sentirte débil o asustado. Te lo digo ahora mismo, está bien, no estás solo” añade.

El tenista australiano confiesa que tuvo momentos en los que creyó que jamás llegarían las vibraciones positivas ni saldría de la oscuridad pero ha querido dejar un mensaje de esperanza a todos los que atraviesan la misma situación: “Por favor, no sientas que estás solo, si sientes que no puedes hablar con nadie, aquí estoy, comunícate. Me enorgullece decir que me he dado la vuelta por completo y tengo una perspectiva completamente diferente de todo, no doy un momento por sentado. Quiero que puedas alcanzar tu máximo potencial y sonreír. esta vida es hermosa”.