El vídeo del baile de Carolina Marín en tanga que te dejará sin palabras

Carolina Marín ha reventado TikTok. La deportista con fama de tímida y de aspecto generalmente recatado ha sorprendido a sus fans con un vídeo en Tik Tok que en apenas unas horas cuenta con 60.000 Me gusta, miles de reproducciones y cientos de comentarios, algunos de ellos subiditos de tono. Y que es la campeona de de bádminton se ha desmelenado con un sensual baile en tanga en el presume de trasero. Tal atrevimiento no ha pasado desapercibido para sus seguidores que han enloquecido hasta convertir en viral la publicación.

Su “topless” playero

No es la primera vez que la onubense revoluciona las redes en los últimos días. Más de de 20.000 ‘me gusta’ cosechaba Carolina Marín en un solo día con la imagen que ha subido a su cuenta de Instagram, donde se le puede ver, de espaldas, con manos semienterradas en la arena, en la orilla de una playa (no se especifica cuál), y con un tanga y un sombrero como únicas prendas. Una imagen de la deportista muy diferente a la que estamos acostumbrados: siempre con ropa deportiva y armada con raquetas.

Como cabía esperar, la onubense ha recibido un sinfín de piropos en forma comentarios y los consabidos iconos de corazones o estrellas en los ojitos tan comunes en redes sociales.

Sexto europeo consecutivo

Carolina Marín tiene 28 años y nunca se rinde. Hace unos meses volvía tras de una grave lesión de rodilla [la segunda en dos años y medio], que la apartó de las pistas durante once meses y aún en abril ganó su sexto Europeo consecutivo. Lo hizo tras derrotar a la escocesa Kirsty Gilmour, número 20 del ranking y dos veces plata europea, por 21-10, 21-12. No es estratosférica, pero parece que no sabe hacer otra cosa que ganar. Una y otra vez. La tumban, se levanta. La tumban, se levanta. Con esta victoria, la sexta consecutiva en un Europeo, Carolina Marín amplíaba un palmarés que incluye también un oro olímpico en Río de Janeiro 2016 y tres campeonatos del mundo.

Ahora, disfruta de unas merecidas vacaciones.