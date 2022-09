Todo lo que debes saber para entender el escándalo Niemann-Carlsen

El ajedrez sigue inmerso en un callejón sin salida tras el último escándalo que ha sumido al deporte d reyes es una espiral de conspiraciones, rivalidades insanas, trampas y falsas acusaciones. Leyendas del ajedrez como Kasparov y Karpov ya pidieron una explicación a Magnus Carlsen, número uno en las listas de la Federación Internacional (FIDE), por su abandonó en la Copa Sinquefield el pasado 5 de septiembre después de perder con el estadounidense Hans Niemann, de 19 años, y dejar entrever en su cuenta de Twitter que este gran maestro hizo trampas ayudado por programas informáticos. Pero lejos de eso Carlsen lo volvió a hacer alimentando aún más la bola de la trampa. En la sexta ronda del torneo por internet Julius Baer Generation Cup de partidas semirrápidas (15+10), el campeón del mundo no se retiró de la competición, sino que se rindió en el segundo movimiento: 1.d4 Cf6 2.c4, (1-0). Sin explicaciones, ni pruebas, y sin una investigación formal por parte de la FIDE, el mundo del ajedrez sigue sumido en el caos. Estas son las claves para entender la loca pelea entre Niemann y Carlsen:

¿Qué está pasando en el ajedrez de alto nivel?

Las acusaciones de hacer trampa, incluidas las especulaciones surrealistas que involucran bolas anales vibradoras, han sacudido el ajedrez hasta la médula. Hace quince días, el campeón mundial, Magnus Carlsen, se retiró de un torneo por primera vez en su carrera y luego, el lunes, volvió a sorprender al deporte al renunciar a un juego después de solo un movimiento . En ambas ocasiones, Carlsen se enfrentó al mismo oponente, el estadounidense Hans Niemann, de 19 años.

¿Cuándo empezó el escándalo?

Carlsen se retiró de la Copa Sinquefield, con un premio cercano a los 500.000 euros después de una sorprendente derrota contra Niemann con piezas blancas. El día después de la derrota, publicó un tuit críptico que incluía un videoclip de José Mourinho que decía: “Si hablo, estoy en un gran problema”. Pronto hubo todo tipo de especulaciones sobre los motivos de Carlsen, con el gran maestro estadounidense y popular streamer Hikaru Nakamura afirmando que Carlsen se había retirado porque pensaba que Niemann estaba " probablemente haciendo trampa “.

¿Qué pasó después?

Los organizadores de la Copa Sinquefield anunciaron precauciones adicionales contra las trampas, incluido un retraso de 15 minutos en la transmisión de los movimientos y mayores controles de identificación por radiofrecuencia. Niemann, que había ganado dos de sus primeros tres juegos, procedió a perder o empatar sus últimos seis. No se encontraron pruebas de engaño.

¿Qué explicaciones se han adelantado para la victoria de Niemann?

Una teoría que circula en Internet, popularizada por Elon Musk, es que Niemann usó bolas chinas anales vibradoras para recibir ayuda. Otra sugerencia fue que de alguna manera pudo haberse filtrado la preparación de la apertura de Carlsen. Es decir se habría hecho con el plan de juego antes de la partida. Ambos son negados por Niemann. Otros han sugerido que el estadounidense, que dice que pasa de 10 a 12 horas al día en el ajedrez, puede haber sido simplemente el mejor jugador del día.

¿Cómo ayudarían esas bolas a ganar a un jugador de ajedrez?

Según varios expertos del mundo del ajedrez, si los mejores jugadores supieran que existe un movimiento que les diera una ventaja significativa, tal vez con el uso de algún tipo de señal, les ayudaría a encontrarlo en las mayoría de los casos. La mecánica de la trampa sería simple: un cómplice que estuviera viendo en vivo el partido (como efectivamente se estaba transmitiendo), podría simular el juego real en una computadora y ver los movimientos de esta. Posteriormente, a través de las vibraciones, podría “avisar” al supuesto tramposo cuáles serían los movimientos sugeridos. Las bolas anales fácilmente pasarían cualquier control de seguridad.

¿Cómo ha respondido Niemann?

Después de su victoria contra Carlsen, Niemann afirmó que “por algún milagro ridículo” había adivinado cuál sería la apertura inusual de su oponente y se preparó para ello. “Debe ser vergonzoso para el campeón mundial perder contra mí”, dijo. “Me siento mal por él.” Al día siguiente, Niemann admitió que había hecho trampa en el pasado en eventos en línea con la ayuda de una computadora cuando tenía 12 y 16 años, pero insistió en que ahora estaba “limpio” e incluso estaba preparado para jugar desnudo para probar su inocencia. Sin embargo, Chess.com ha dicho desde entonces que creía que Niemann había hecho trampa en línea en más de una ocasión. Niemann ha sido expulsado del sitio y de los eventos de Chess.com.

¿Cómo se hace trampa en el ajedrez?

Es mucho más fácil hacerlo a través de plataformas online, donde algunos jugadores han sido pillados usando motores informáticos para ayudarlos a encontrar buenos movimientos. Es más complicado sobre el tablero donde los jugadores a menudo son escaneados de antemano en busca de dispositivos eléctrónicos. Sin embargo, eso no significa que no sea posible. Uno de los casos más sonados involucró a los jugadores franceses Sébastien Feller, Arnaud Hauchard y Cyril Marzolo, quienes fueron declarados culpables de hacer trampa en la Olimpiada de Ajedrez de 2010. El elaborado esquema involucró a Marzolo analizando los juegos de Feller en Internet, antes de enviar sugerencias a Hauchard por SMS. Luego se los transmitió a Feller parándose detrás de una de las mesas de los otros jugadores en un sistema codificado predefinido, donde cada mesa representaba un movimiento para jugar. En 2019, Feller fue condenado a seis meses de prisión por su comportamiento. Sin embrago no escarmentó y más recientemente, fue apartado durante seis años después de que lo sorprendieran buscando movimientos en un teléfono que había escondido en un baño. En la Olimpiada reciente disputada en India, algunos jugadores se sorprendieron al ver sus cabezas escaneadas por varitas electromagnéticas. Una teoría que circulaba era que los organizadores estaban buscando dispositivos ocultos en los dientes.

¿Cómo han reaccionado otros jugadores?

La respuesta ha sido mixta. El gran maestro Anish Giri dijo que estaba “bastante claro” que Carlsen no tenía pruebas directas de que Niemann lo hubiera engañado. Pero dijo: “Es un gran problema jugar con personas que admitieron haber hecho trampa en línea antes porque pierdes la confianza en ellos”. El compañero de equipo noruego de Carlsen, Jon Ludvig Hammer, condenó la decisión de renunciar después de un movimiento. “Es un comportamiento completamente inaceptable perder a propósito, es el comportamiento más antideportivo en el mundo del deporte”, dijo, antes de sugerir que Carlsen podría ser sancionado por sus acciones.

Es realmente patético que el mundo del ajedrez haya pasado la mayor parte de dos semanas lanzando teorías de conspiración, afirma Alexander Grischuk ,

“Magnus no se asustó sin razón. Tuve la impresión de que estaba seguro de que Niemann estaba haciendo trampa de alguna manera. Probablemente no había trampas en su juego, su juego no era sospechoso. Niemann jugó promedio y Carlsen jugó mal.¿Es realista hacer trampa en prestigiosos torneos fuera de línea? Eso es lo que me interesa. En los torneos en línea todo se trata de decencia. Pero si es posible engañar a OTB, esa es la pregunta. Por eso estoy esperando una declaración de Magnus: tiene que proporcionar al menos algunos datos. No hay nada sobrenatural en el hecho de que Niemann, jugando piezas negras, venciera a Carlsen. Es comprensible que sea inesperado. Quizá se pueda comparar este partido con el fútbol: lo sería si el Barcelona perdiera ante el Levante. Raro, pero sucede”, añade Grischuk.

¿Dónde nos deja todo esto?

Con un enfrentamiento de proporciones bíblicas, los especialistas tratan de buscar pruebas para acabar con el enredo. El principal experto mundial en trampas en el ajedrez, el Dr. Kenneth Regan, ha analizado todas las partidas de Niemann en los últimos dos años y su conclusión es que no hay motivo alguno para sospechar que haya hecho trampas. “La amplia gama de resultados en una curva de campana, con algunos buenos y otros malos, es en realidad un signo de una distribución saludable de los resultados. Muchos de los llamados puntos de sospecha son, de hecho, bastante normales y la sospecha es en realidad el resultado de un análisis erróneo realizado por entusiastas aficionados. Incluso en línea, su juego ha estado bastante desprovisto de algo raro o sospechoso”, afirma.

Sin embargo, Carlsen, el jugador más poderoso del ajedrez, no comparte este análisis.

En este escenario solo saben dos soluciones: O Carlsen se enfrenta a un juicio por falsas acusaciones o se demuestra que Niemann es un fraude. ¿Actuará finalmente la FIDE?