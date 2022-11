Formigal-Panticosa estrena temporada el 3 de diciembre

La estación Formigal- Panticosa del grupo Aramón abrirá sus puertas el próximo día 3 de diciembre, sábado, de forma limitada. Los equipos de la estación trabajan la nieve acumulada gracias a las nevadas de los últimos días y las bajas temperaturas, que han permitido poner en marcha los sistemas de producción de nieve. El próximo viernes día 2 de diciembre la estación informará del alcance de la apertura y de las condiciones de venta en un parte más preciso por la cercanía de la fecha ya que se está trabajando para mejorar el estado actual de las pistas.

Todo el equipo del centro invernal está trabajando de forma intensa para preparar la nieve caída en los últimos días para abrir los remontes en las mejores condiciones.

Aunque en un primer momento está prevista la apertura limitada, se va a trabajar para que, a lo largo del puente, se abran de forma progresiva los remontes de los valles de Anayet, Portalet e Izas.

Novedades 2022-2023 en las estaciones de Aramón

Las áreas del valle de Izas en Formigal-Panticosa y Castanesa, en Cerler, se han transformado en dos ejes fundamentales de nuestras estaciones. El valle de Izas es, desde este año, una de las grandes entradas a la estación con la incorporación del servicio de alquiler de equipos al área de Sarrios. De esta forma, responden a la demanda de miles de esquiadores que quieren acceder de forma más directa a los remontes de Izas y de Anayet, después de que el año pasado se abriera una nueva conexión entre ambos valles con el telesilla Pico Royo.

En estas dos grandes áreas, la nueva Terraza boutique Sarrios by Veuve Clicquot y la recién ampliada Garmet Lounge by Mar de Frades, se volcarán en la música en directo con una programación propia y nuevas propuestas gastronómicas Estos espacios de restauración estarán además abiertos a todo el público ya que, por su ubicación, serán accesibles a quienes no esquían pero quieren disfrutar de la gastronomía y programación musical en el entorno de nieve.

La estación de Cerler ha avanzado en el proyecto de ampliación en el valle de Castanesa con la instalación de los sistemas de producción de nieve que garantizan la apertura del remonte Castanesa durante toda la temporada. Esta es la consolidación de la primera parte de un gran proyecto para la estación del grupo.

Formigal-Panticosa, Javalambre y Valdelinares también han mejorado sus sistemas productivos de nieve con los que ya cubren un tercio del dominio esquiable.

Por su parte, Javalambre y Valdelinares, en Teruel, refuerzan este año su servicio de alquiler de esquí con nuevos equipos y mejoran el acceso a sus instalaciones; la zona de iniciación del Sector Sabina amplía el desembarque de la cinta Barranco para que los debutantes accedan de una forma cómoda a esta parte de la estación, incluyendo el uso de la cinta en su aprendizaje.