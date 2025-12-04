Abusos y cámaras ocultas en los baños: nuevas denuncias de abusos sexuales sacuden la gimnasia estadounidense

El escándalo de las agresiones sexuales en la gimnasia estadounidense no cesa y las denuncias continúan. Dos gimnastas demandaron a USA Gymnastics (Federación) y al Centro para la Seguridad Deportiva de ese país (SafeSport), acusando que ambos organismos fallaron para protegerlas de su entrenador Sean Gardner, al que denunciaron de abuso sexual.

Las demandantes, actualmente universitarias, aseguran que fueron atacadas sexualmente por el director técnico cuando tenían 11 y 12 años, en 2018, en Chow’s Gymnastics & Dance Studio (Iowa).

Las mujeres remarcan en su acción judicial que “soñaban con competir algún día en los Juegos Olímpicos” y que fueron sometidas a “abuso físico, emocional y sexual, acoso y molestias”, algo que les sigue afectando.

Las gimnastas han presentado demandas contra los organismos de supervisión del deporte, alegando que no impidieron que Sean Gardner se aprovechara de las niñas a pesar de las reiteradas quejas sobre el comportamiento del entrenador.

Las demandas alegan que USA Gymnastics y el Centro de Deportes Seguros de EE. UU. fueron informados sobre "comportamientos inapropiados y abusivos" en diciembre de 2017, incluido que Gardner estaba abrazando y besando a niñas y participando en otros comportamientos aberrantes mientras entrenaban en un gimnasio de Mississippi.

No investigaron adecuadamente

Las organizaciones no investigaron adecuadamente, no revocaron las credenciales de entrenador de Gardner, no lo denunciaron a las autoridades ni tomaron otras medidas para proteger a los atletas, según las demandas. Afirman que la inacción permitió a Gardner conseguir un trabajo en el Instituto de Gimnasia y Danza Chow's en West Des Moines, Iowa, en 2018, donde, según las gimnastas, ellas y otras preadolescentes y adolescentes sufrieron abusos a pesar de las denuncias adicionales contra Gardner.

El instituto fue fundado por el destacado entrenador Liang “Chow” Qiao, conocido por producir campeones olímpicos y también fue nombrado como acusado en las demandas.

Las demandas, presentadas en el condado de Polk, Iowa, son las primeras causas civiles interpuestas en el escándalo de abuso que salió a la luz en una serie de informes de The Associated Press después de que el FBI arrestara a Gardner en agosto. Alegan que USA Gymnastics y SafeSport, el organismo de control creado por el Congreso para investigar la mala conducta en los deportes olímpicos tras el escándalo de abuso sexual de Larry Nassar , desaprovecharon reiteradas oportunidades para detener a Gardner.

“En mi opinión, esto ilustra que la cultura del dinero y las medallas por encima de la seguridad infantil sigue vigente en USA Gymnastics y el sistema olímpico”, declaró el abogado californiano John Manly, quien representó a las víctimas de Nassar y forma parte del equipo legal que presentó los casos en Iowa. “Lo que hizo fue profundamente perverso y lo dejaron hacerlo”.

SafeSport declara que no había recibido la notificación de la demanda y que no suele hacer comentarios sobre litigios. Señaló que la suspensión temporal de Gardner en 2022 se produjo "tras recibir la primera denuncia de conducta sexual inapropiada" en su contra y se publicó en su base de datos en línea de medidas disciplinarias. Esa fue "la única razón por la que a Gardner se le prohibió entrenar a jóvenes atletas hasta su arresto", afirmó.

La sanción de Gardner aumentó de “suspensión temporal” a “inelegible” el 12 de septiembre debido a su arresto.

Cargos por pornografía infantil

Gardner enfrenta cargos federales de pornografía infantil por presuntamente colocar una cámara oculta en el baño de un estudio de gimnasia en Purvis, Misisipi, entre diciembre de 2017 y abril de 2018 para grabar a sus estudiantes. Los investigadores afirman que creó videos que muestran primeros planos de al menos 10 menores desnudos o desvistiéndose, los cuales recuperaron de sus computadoras el año pasado mientras investigaban denuncias de abuso sexual.

Gardner se declaró inocente y se encuentra en prisión preventiva. Su abogado no respondió a un mensaje en busca de comentarios.

Las demandas alegan que los demandantes eran alumnas de 11 y 12 años de Chow's que soñaban con competir algún día en los Juegos Olímpicos cuando comenzaron a entrenar con Gardner en 2018. Según sus testimonios, fueron sometidas a "abuso físico, emocional y sexual, acoso y molestias" hasta que dejaron el gimnasio años después.

Entre los demandantes se encuentra la gimnasta de la Universidad Estatal de Iowa, Finley Weldon, quien denunció a la policía las denuncias de abuso por parte de Gardner y posteriormente las hizo públicas en una entrevista con AP. La otra demandante es Hailey Gear, estudiante de 19 años de la Universidad de Iowa, quien también quiere hacer públicas sus acusaciones, según su abogada, Elizabeth Pudenz. Solicitan una indemnización no especificada por sus lesiones y los gastos de tratamiento. Varias otras exgimnastas han denunciado abusos y se esperan más demandas.

Además de USA Gymnastics y SafeSport, los acusados ​​nombrados en la demanda son Qiao, la ex gimnasta china que abrió Chow's en 1998 y entrenó a los medallistas de oro olímpicos Shawn Johnson y Gabby Douglas.

Las demandas detallan las preocupaciones sobre el comportamiento de "grooming" de Gardner.

Denuncias desde 2017

Los padres de una gimnasta presentaron denuncias ante USA Gymnastics y SafeSport en diciembre de 2017, alegando que Gardner exigía a las niñas que le dieran largos abrazos después de cada entrenamiento en Mississippi y que expulsó a una niña que se negó, según las demandas. Supuestamente, tuvo una reunión inapropiada a puerta cerrada con una niña a la que insultó, besó a gimnastas en la frente, bebió alcohol en exceso delante de ellas, hizo bromas sexuales a las niñas y comentarios inapropiados en redes sociales, y acosó a una niña a la que le ordenó dejar de contactar, según las demandas.

El entonces jefe de Gardner también informó a USA Gymnastics en enero de 2018 que Gardner había incurrido en "conductas de preparación", pero se le permitió continuar entrenando.

Las demandas alegan que SafeSport recibió otro informe de un padre en Chow's "sobre comportamientos indebidos" por parte de Gardner en septiembre de 2020, pero no investigó.

Las demandas también alegan que Qiao y Zhuan no realizaron una verificación de antecedentes adecuada antes de contratar a Gardner y continuaron empleándolo incluso después de recibir quejas de que tocaba inapropiadamente a las niñas mientras las observaba durante los ejercicios. El gimnasio afirmó que Gardner pasó una verificación de antecedentes estándar y lo despidió tras ser suspendido por SafeSport en julio de 2022, a pesar de que "no se había constatado ninguna mala conducta en ese momento".