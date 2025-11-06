El agradecimiento de FIFA a Donald Trump por el Mundial

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, expresó su agradecimiento al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, por el apoyo brindado para la organización del Mundial de 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México. Durante un evento empresarial en Miami, el dirigente destacó que la colaboración del exmandatario fue clave para concretar la candidatura conjunta que resultó ganadora.

Infantino señaló que Trump jugó un papel relevante en la fase de negociación con la FIFA y con los países participantes, ofreciendo todas las garantías necesarias para que el torneo pudiera celebrarse en territorio estadounidense. De acuerdo con el presidente del organismo, la disposición del entonces mandatario fue determinante para convencer al comité de selección.

El máximo dirigente del fútbol mundial también subrayó que, más allá de la política, su relación con Trump ha sido de respeto y cooperación. Recordó que el deporte tiene la capacidad de unir a las naciones y superar diferencias ideológicas, por lo que valoró positivamente la apertura del exmandatario hacia la FIFA y sus proyectos.

Asimismo, Infantino resaltó que el Mundial 2026 será un evento histórico por ser el primero con 48 selecciones y tres países anfitriones. Señaló que el torneo representará una oportunidad única para fortalecer los lazos entre América del Norte y promover valores de inclusión y diversidad a través del fútbol.

Finalmente, el presidente de la FIFA reiteró su compromiso de trabajar junto a las autoridades de los tres países para garantizar un Mundial exitoso. Agradeció nuevamente a Trump por su apoyo durante el proceso de candidatura y afirmó que espera que la cooperación continúe con las actuales administraciones para ofrecer una Copa del Mundo memorable.