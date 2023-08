Alcaraz - Paul: horario y dónde ver hoy en TV los octavos de final del Master de Cincinnati

Carlos Alcaraz afronta este jueves los octavos de final del Master de Cincinnati ante el estadounidense Tommy Paul. Este es el último torneo en el que el murciano participará antes de disputarse el US Open. El partido se jugar´en la pista central del Masters 1000 de Cincinnati después del encuentro entre Stéfanos Tsitsipas y Hurkacz. De manera aproximada en España serían las 20:20 horas. El encuentro se puede ver en VAMOS y Movistar Deportes (59), canales de la plataforma Movistar Plus y también por ATP Tennis TV.

El español selló su pase a los octavos de final con buenas sensaciones y con el reto de mejorar su marca del año pasado en la ciudad de Ohio, donde alcanzó también los cuartos, ronda en la que fue eliminado por Cameron Norrie. "Me gustan estas batallas. Me gusta saber que puedo perder y puedo recuperarlo a la misma vez. Está claro que hay que disfrutar cuando la batalla es contra una de las leyendas de nuestro deporte, contra Novak. Hay que fijarse objetivos durante la temporada, en cada torneo. Y para mí ahora mismo el principal objetivo es seguir en la cima y si pierdo, intentar recuperarlo tan rápido como pueda. Es algo que me ha ayudado mucho para demostrar mi mejor nivel en los grandes torneos", dijo Alcaraz al empezar este torneo.

El fenómeno Alcaraz también bate récords fuera de la pista al acumular 17,5 millones de euros en premios, pero además muchas marcas como Nike también apostaron por él desde el principio.

Este éxito de Carlos no se entiende sin la figura de Ferrero. "Podemos decir que necesitas tomar los mejores ejemplos posibles para añadir cosas a tu juego. El movimiento de Federer, la mentalidad de Nadal y así. Intentamos fijarnos en detalles de ciertos jugadores que pensamos que son muy buenos para añadirlos a nuestro juego. Carlos ha tenido que escuchar en el pasado que era el nuevo Nadal. Era demasiada presión. Estábamos muy orgullosos, pero no es fácil escucharlo todo el rato. Lo único que te puedo decir es que piensa en grande", dijo el entrenador del murciano.