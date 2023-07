Alcaraz, de vacaciones antes de afrontar la gira norteamericana en pista dura

Antes de unas merecidas vacaciones, Carlos Alcaraz cerró la Copa Hopman con una victoria. Carlitos, lejos de su mejor nivel, derrotó a Borna Coric para dar un punto a España en su cruce ante Croacia y despedirse así hasta el arranque de la gira norteamericana sobre pista dura. Alcaraz necesitó el "super tie break" para superar al balcánico, decimoquinto del mundo (6-3, 6-7 (8/10) y 10-5), y salvar el honor del conjunto español en la competición.

Alcaraz sumó en la Copa Hopman dos nuevas victorias (David Goffin y Coric) con lo que no pierde un partido desde que lo hiciera en la semifinal de Roland Garros ante Novak Djokovic. En la Copa Hopman, ante Croacia, sumó su decimocuarta victoria seguida: cinco en Queen's y siete en Wimbledon antes de regresar a la arcilla para sumar dos triunfos más en este torneo que ha regresado este año al calendario después de cuatro cursos de ausencia.

Con 50 victorias en lo que va de 2023 y solo cuatro derrotas afronta ahora Carlos Alcaraz un tiempo al margen de las canchas antes de irrumpir en la gira americana sobre pista dura.

El número uno del mundo no volverá a la competición hasta el Masters 1.000 de Toronto, del 7 al 13 de agosto, y después acudirá al Masters 1.000 de Cincinnati. En Canadá no pasó de primera ronda en 2022, mientras que en el evento estadounidense llegó a los cuartos de final. Alcaraz afinará en ambos su puesta a punto antes de afrontar el último Grand Slam de la temporada, el Abierto de Estados Unidos, donde el pasado año ganó el primer Grande de su carrera. Coincidirá esta vez y, de nuevo, con el serbio Novak Djokovic, que en los dos últimos cursos no pudo jugar en USA por su negativa a vacunarse y no cumplir con las exigencias de las autoridades estadounidenses.