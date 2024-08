Aleix Espargaró pulveriza el récord de Silverstone con una "pole" brutal

Donde todo el mundo esperaba a Martín o a Bagnaia apareció Aleix Espargaró para regalarse la segunda "pole" de su última temporada en MotoGP. Se retira el de Aprilia a final de año, pero está más que vigente. Ya hizo la mejor vuelta en la Q2 de Montmeló y en Silverstone repitió con un giro estratosférico que pulverizó el récord de siempre del circuito inglés y le valió la "pole position".

"Cuando me siento bien no necesito coger ninguna rueda, prefiero hacerlo yo solo", comentaba en Dazn sobre una Q2 extraña, en la que sólo él pudo hacer un vuelta clara en la segunda salida a pista. El resto de los pilotos se enredó en busca de un rebufo, esperando más de la cuenta y al final quedándose sin tiempo y con bandera amarilla por la caída de Maverick Viñales. Aleix fue por libre, sin tráfico y marcó un 1:57.309 que acababa con el mejor registro que tenía Zarco. Los demás favoritos se quedaron fuera de juego y sin poder responder con un giro limpio.

El tiempo de la primera salida le bastó a Pecco para salir segundo, justo al lado de Bastianini, que cierra la primera línea de la parrilla. Cuarto fue Jorge Martín, que después de un viernes muy sólido, no pudo repetir las sensaciones este sábado y saldrá por detrás del líder del Mundial, al que quiere recortar alguno de los diez puntos de ventaja que le lleva de ventaja.

Marc Márquez no se encuentra

Marc Márquez no termina de sentirse cómodo este fin de semana y lo demostró el hecho de que tanto el viernes como el sábado ha tenido que buscar una rueda para hacer buenos tiempos. Algo que le pasaba con la Honda pero que él mismo aseguró que ya no tenía que hacer con la Ducati. Algo no le funciona al de Cervera, porque se metió en la Q2 de milagro y nada más empezar la sesión se puso detrás de Bagnaia, al que le costaba seguir.

Otra vez le va a tocar remontar tanto en el Sprint como en la carrera larga, aunque su consuelo es que no es desde tan atrás como en las últimas citas antes del parón veraniego.