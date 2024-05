Así clavó Doncic el triple decisivo en la cara de Gobert para estar a dos victorias de las Finales de la NBA (vídeo)

Luka Doncic sólo anotó una canasta en juego en el último cuarto... pero es que fue el triple decisivo delante de Rudy Gobert a tres segundos para el final del segundo partido de la final del Oeste entre los Dallas Mavericks y los Minnesota Timberwolves (108-109). Los texanos dominan la serie, que ahora se traslada a Dallas, por 2-0 y están a dos victorias de meterse en la final de la NBA.

Doncic volvió a ser determinante ante los Wolves. Firmó un nuevo triple doble, el quinto en los catorce partidos de playoff que lleva disputados este curso. Después de los 33 puntos, 6 rebotes y 8 asistencias del primer duelo (105-108 para los Mavs), el esloveno se fue a 32 puntos, 10 rebotes y 13 asistencias incluyendo un 5/11 en tiros de tres. El exjugador del Real Madrid fue capaz de levantar a los Mavericks en el tercer cuarto después de haber estado 18 puntos abajo poco antes del descanso.

El balcánico no estuvo solo en el tramo decisivo. Kyrie Irving anotó cuatro triples en el tramo decisivo para sumar 20 puntos 4 rebotes y 6 asistencias. Daniel Gafford aportó 16 puntos; el novato Dereck Lively, 14 y PJ Washington, otros 10. Por los Timberwolves, el máximo anotador fue el suplente Naz Reid, que metió 7/9 en triples 23 puntos. Anthony Edward añadió 21; Mike Conley, 18; Rudy Gobert, 16 puntos y 10 rebotes, y Karl-Anthony Towns, 15.

Gobert y Doncic fueron los protagonistas de la jugada decisiva. El pívot francés es uno de los mejores defensores interiores de la Liga, pero cuando tiene que ocuparse de un exterior comienzan los problemas y eso fue precisamente lo que buscó Doncic en el ataque que resolvió el partido. "Yo no es que me pueda mover muy rápido, pero me puedo mover más rápido que él", comentó. Antes ya había tenido un incidente con Gobert le había agredido con un puñetazo en el estómago. "Le dije a Derek Lively que iban a cambiar en defensa y que me iba a quedar con Gobert y es lo que queríamos", comentó Luka. Y eso fue exactamente lo que pasó. Quedaron emparejados y Doncic le hizo una jugada que ya le había propinado en un enfrentamiento entre la selección eslovena y la francesa. Se pasó el balón varias veces por debajo de las piernas, dio un paso atrás y clavó el triple decisivo. Luego llegó una dosis de "trash-talking" a la que se está aficionando Doncic. Primero se lo dedicó a Gobert: "¡Hijo de puta, no puedes defenderme!". Y luego se dirigió a alguien del público que se había pasado más de medio partido insultándole: "Go home bitch" (algo así como "Vete a casa, puta"). ¿Su explicación posterior? "Después del triple estaba hablando en esloveno".

El caso es que Doncic se ha convertido en el factor determinante en las finales del Oeste y en una pesadilla para la defensa de los Wolves. Ya lo dice su compañero Kyrie Irving: "Verlo crecer y convertirse en uno de los mejores de todos los tiempos. Y lo digo yo que he jugado con uno de los mejores de todos los tiempos, posiblemente el mejor de todos los tiempos -jugó con LeBron James en los Cavaliers-... quiero seguir apoyándole, estar a su lado, mostrándole las claves del juego y dejarlo seguir volando", dice Kyrie Irving. De momento los Mavs están a dos victorias de las Finales de la NBA.