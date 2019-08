Así es Medvedev, rival de Nadal en Montreal, el niño que odiaba a Federer y al Barcelona

Sin hacer mucho ruido, Daniil Medveded se ha convertido en uno de los estandartes de la "Next Gen". En un año en el que los jóvenes talentos siguen sin poder derrotar al BIG 3 (Nadal, Federer y Djokovic) en Grand Slam, el ruso es el jugador que más ha progresado dentro de esta nueva hornada de jugadores.

Con su 1,96 de altura, no es el típico gigantón de saque potente y subida inmediata a la red, aunque también es un estilo que domina. Su estilo se basa en su gran juego desde el fondo de pista. Su revés es uno de los mejores a dos manos de la actualidad, y es capaz de alternar golpes planos con cortados y golpeos con efecto.

Este año ha dado dos pasos hacia delante en el apartado mental. Él mismo lo indicaba en unas declaraciones durante el pasado torneo de Queen’s:

"Antes odiaba a Roger Federer. No podía soportar que ganase. Animaba a sus rivales desde la primera ronda, así lo sentía. También cuando el Barça lo ganaba todo en el fútbol quería que perdiese. Tendría 10 años. Ahora si pierdo en primera ronda me da igual quien gana el torneo. Me fijo en mí mismo y me preocupo por mí.

Esta será la primera final de un Masters 1000 para el ruso que este año también alcanzó las semifinales en Montecarlo y llega después de haber sido finalista en Washington.

Su torneo ha rozado la perfección, no ha perdido ningún set, barriendo a Thiem en cuartos y aguantando a su compatriota Khachanov en semifinales.

Nadal intentará aprovechar la inexperiencia de su rival en este tipo de partidos, aunque a priori será un encuentro de máxima exigencia.