Así ha sido el reencuentro de Iniesta con sus ex compañeros del Barcelona

El próximo sábado habrá un partido muy especial para Iniesta. Su actual equipo, el Kobe japonés, se enfrenta con su equipo de toda la vida, el Barcelona. Será la primera vez que el centrocampista, un mito del conjunto azulgrana, se mida contra el Barça. "Espero no equivocarme a quién pasar el balón", aseguró el manchego en un acto de LaLiga. El reencuentro con sus ex compañeros, muchos de ellos amigos, fue muy emotivo, como puede verse en el vídeo que acompaña a esta información. El reencuentro de Iniesta y el de Villa y Samper, otros dos ex del club.