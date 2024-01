Así responde Neymar a los haters que le llaman gordo

Neymar sigue recuperándose de la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. Pese a que se pierde toda la temporada con el Al Hilal, el brasileño trabaja para estar de cara a la próxima campaña. Sin embargo, la polémica siempre rodea al jugador brasileño. Neymar estuvo en la fiesta de cumpleaños de Romario en el día de su 58 cumpleaños, algo que también molestó al Al-Hilal Saudi F. C que no están contentos con él. Neymar fue tendencia al organizar un crucero para dar la bienvenida al 2024. Días después salió a la luz que uno de los pasajeros se tiró al mar y no le encontraron.

Una imagen suya, donde se le ve pasado de peso fue el motivo de la última polémica. El futbolista ha querido responder a través de un vídeo en sus redes sociales. Tras realizar un entreno individual y, mientras enseña sus abdominales, Neymar explica que "sobrepeso vale. ¿Pero gordo? ¡No lo creo!", para finalizar con una peineta.

De esta manera, el jugador del Al Hilal quiso poner punto y final a las críticas que le están llegando en los últimos días por estar por encima de peso en su proceso de recuperación.