La imagen viral del abandono físico de Neymar.

Neymar estuvo en la fiesta de cumpleaños de Romario en el día de su 58 cumpleaños. El brasileño está lesionado desde el 17 de octubre. Además, desde su club, Al-Hilal Saudi F. C, no están contentos con todas las polémicas que está generando mientras que se recupera del ligamento cruzado anterior y del menisco de su pierna izquierda. Neymar fue tendencia al organizar un crucero para dar la bienvenida al 2024. Días después salió a la luz que uno de los pasajeros se tiró al mar y no le encontraron.

"¿Neymar...? ¿Eres tú?" "Esto pasa cuando el fútbol te da igual y solamente tienes talento, pero no cabeza...", dijeron algunos usuarios en redes sociales.

La aventura árabe de Neymar no pudo empezar peor. Además de que su club pagó 100 millones de euros al PSG, apenas llegó a debutar en competición ofcial. Ahora bien, su club es el líder destacado de la competición y uno de los equipos con más historia, presente y futuro de la liga.