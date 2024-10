El ataque de Jürgen Klopp a Sergio Ramos delante de Toni Kroos: "¿Es buen tipo?"

Jürgen Klopp empezó a trabajar con Red Bull para ser su Director Global de Fútbol. El germano no se olvida de Sergio Ramos ni de la final de la Champions League de 2018 que el Liverpool acabó perdiendo 3-1 contra el Real Madrid. El jugador del Real Madrid sufrió un encontronazo con Mohamed Salah en el que el delantero egipcio acabó lesionado. Klopp describió la entrada de Sergio Ramos a Salah como "despiadada" y "brutal".

"Si lo vuelves a ver y no eres del Real Madrid piensas que es despiadado y brutal. Si juntas todas las acciones de Ramos, y he visto fútbol desde que tenía cinco años, verás que pasan muchas cosas con Ramos. Creo que en una situación como la de Ramos con Salah alguien necesita juzgarla mejor. Con el VAR es una situación que debes volver a mirar... Fue despiadado. No creo que Mo se hubiera lastimado siempre en esa situación. Esta vez no tuvo suerte. No estoy seguro si será algo que volvamos a ver: darle un codazo al portero, derribar a un rival como un luchador en el centro del campo y luego ganar el partido"", declaró el técnico alemán.

Kross también dijo que "Sergio Ramos dijo muchas cosas que no me gustaron. Como persona, no me gustaron sus reacciones. En la final del año anterior contra la Juventus, fue responsable de la tarjeta roja para Cuadrado. Lo tocó un poco e hizo un gran acto de eso. Nadie habló de eso después".

"¿Es realmente un buen tipo el señor Sergio Ramos? No es mi jugador favorito. La acción fue brutal. Por supuesto, él no puede saber que le está fastidiando el hombro, pero todos sabemos que lo aceptó muy felizmente. Nunca pude entender esa mentalidad, nunca tuve jugadores así y, cuando lo estuve, me aseguré de que se fueran" volvió a declarar el flamente fichaje de Red Bull contra Sergio Ramos.

Toni Kroos rompió una lanza a favor de su excompañero Sergio Ramos: "Sergio es buen compañero de equipo". Klopp no tuvo reparos en dudar de la opinión de Kross y seguir con su ataque contra Ramos: "Me cuesta creerlo. No será mi jugador favorito, pero da igual".

Respecto a la final del 2022, en la que el Liverpool también perdió contra el Real Madrid, considera que "el Real Madrid es una máquina de resultados, sobre todo en la Champions, eso era una locura. No siempre jugó de manera sobresaliente. Merecimos ganar la final de Courtois. Fue realmente difícil de aceptar", zanjó.