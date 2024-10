Las quejas de Fernando Alonso tendrán serias consecuencias en Aston Martin: "¡Rodarán cabezas!"

Aston Martin no levanta cabeza. Trás el parón de tres semanas en la Fórmula 1 la escudería llegaba a Austin con lo que prometían sería una revolución. El paquete de mejoras -mucho mayor de los esperado- contaba con seis actualizaciones destinadas a mejorar el rendimiento de Fernando Alonso: el alerón delantero, el endplate del alerón delantero, tapa del motor (Coca-Cola), suelo, borde del suelo y el difusor. Pero de nuevo, el fiasco fue total. Misma situación en el Gran Premio de México. Los de Silverstone volvieron a corroborar que sus esfuerzos habían sido en vano. Las mejoras pretendían elevar el rendimiento y la conducción de Fernando Alonso, pero tampoco fue así. Mike Krack, ingeniero del equipo, llegó a confesar tras la carrera que habían vuelto al anterior setting, sin las últimas mejoras.

Todas las escuderías han mejorado sus monoplazas pero el AMR24 que maneja Fernando Alonso hace aguas en casi todas las parcelas. Unos fallos que han llevado al asturiano a quejarse en multitud de ocasiones y que tendrá serias consecuencias. Y es que en Aston Martin ya contemplan la posibilidad de realizar despidos por el terrible momento que viven junto a Fernando Alonso.

Y ase habló de una "operación limpieza" en la escudería tras el fichaje estrella de Adrian Newey y ahora ha sido Antonio Lobato, reconocido comentarista de F1, el que ha confirmado en SoyMotor la delicada situación que se vive en el seno de la escudería.

"No descarto que rueden cabezas"

"No descarto que haya novedades. Que ruede alguna cabeza. Porque ha llegado el momento de que se agite un poquito el árbol. Están absolutamente perdidos. Y me da la sensación que, con toda la inversión que está realizando Lawrence Stroll, necesita resultados. Y este año ha sido un drama. Está siendo un drama" comenzó afirmando Lobato.

"Suerte que acumularon puntos en la primera parte de la temporada y que tienen garantizada la quinta posición en el Mundial de Constructores. Porque, insisto, ahora mismo Aston Martin es el noveno equipo. No hay mucho margen de mejora. No salen las cosas. El equipo Aston Martin ha tenido que revertir parte de las piezas nuevas que metieron en Austin. Las han tenido que sacar. Hicieron pruebas aerodinámicas el viernes y cogieron de aquí y de allá. Hicieron un Frankenstein para salir a la pista que tampoco funcionó", añadió.

"Tienen un problema gravísimo de entendimiento del coche y de correlación de cosas que ven en el túnel del viento y lo que ocurre luego en la pista. Parece un atolladero del que va a ser muy difícil salir", sentenció.

Los planes de Newey

Pero esta no es la primera vez que se habla de despidos. Tras el fichaje de Adrian Newey, muchos apuntaban a que el diseñador evitaría el periodo de "licencia por jardinería" y ayudaría al equipo de Fernando Alonso en secreto antes de los previsto pero los planes de Newey son muy diferentes. El piloto Dani Juncadella desveló los motivos de Adrian Newey para no echar una mano al que será su equipo a partir de 2025. El ingeniero tiene en mente realizar despidos estratégicos en varios de sus departamentos y teme filtraciones de las personas que salgan de la escudería tras su "operación limpieza". Hay personas dentro del equipo que no formarán parte de su plan y su temor es que esas personas denuncien que el británico ha colaborado durante su 'gardening'.

"Lo que me demuestra que es un tío listo y que va a triunfar donde sea fue su contestación a quienes le pidieron que echara una mano dentro de Aston Martin. Él dijo 'no voy a decir nada, no voy a involucrarme hasta que me toque, hasta que sea legal porque, el día que entre, lo primero que tengo que hacer es cargarme a gente de aquí porque voy a hacer equipo y ya se que hay gente que no va a estar ahí. Si entro, me los cargo y he estado trabajando los meses anteriores cuando no debía, esos tíos lo van a decir'", sentenció Dani Juncadella.